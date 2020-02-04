Лей вновь напирает, "тяжеловесы" отступают: курс валют в Молдове на среду

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 5 февраля. Основные игроки - доллар и евро - незначительно, но уступят позиции молдавскому "льву".

В середине недели наиболее подешевеет евро, который уступит молдавскому лею еще три бана. Таким образом, в среду его курс установится на отметке в 19,25 лея.

Сделает шаг назад, на один бан, и североамериканская валюта - обменный курс доллара 5 февраля установится у черты в 17,42 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать, правда сейчас замедлили темпы и стали сдавать позиции. Но все же "зеленый" укрепился за январь практически на 40 банов, а евро - на 9 банов.

Что касается остальных валют, то они будто сговорились и сохранят в среду завидную стабильность. Так, обменный курс российского рубля останется на отметке в 0,27 лея, украинской гривны - 0,69 лея. Один румынский лей в пересчете на национальное платежное средство Молдовы, сохранит курс в 4,03.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK