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Курс валют

Лей вновь напирает, "тяжеловесы" отступают: курс валют в Молдове на среду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200204/29086116/ley-vnov-napiraet-evro-i-dollar-otstupayut-kurs-valyut-v-moldove-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 5 февраля. Основные игроки - доллар и евро - незначительно, но уступят позиции молдавскому "льву".

В середине недели наиболее подешевеет евро, который уступит молдавскому лею еще три бана. Таким образом, в среду его курс установится на отметке в 19,25 лея.

Сделает шаг назад, на один бан, и североамериканская валюта - обменный курс доллара 5 февраля установится у черты в 17,42 лея. 

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать, правда сейчас замедлили темпы и стали сдавать позиции. Но все же "зеленый" укрепился за январь практически на 40 банов, а евро - на 9 банов.

Что касается остальных валют, то они будто сговорились и сохранят в среду завидную стабильность. Так, обменный курс российского рубля останется на отметке в 0,27 лея, украинской гривны - 0,69 лея. Один румынский лей в пересчете на национальное платежное средство Молдовы, сохранит курс в 4,03.

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Теги:
Нацбанк, обмен, курс валют, доллар, евро


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