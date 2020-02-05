Отношения Молдовы и МВФ: что будет с налогами и доходами жителей страны

Действующая программа с МВФ у Молдовы завершается 20 марта 2020 года. По аналитическому отчету последней миссии, которая находилась в республике, страна может получить порядка 20 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заверил, что в рамках действующей программы с МВФ не будут повышены налоги и не будет усилено давление на бизнес. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду по итогам встречи с экспертами миссии МВФ во главе с Рубеном Атояном.

"Молдова - одна из немногих стран, которой удалось успешно довести программу от начала до конца, несмотря на многочисленные вызовы… Говорю так, потому что уже ничто не помешает ее успешному завершению", - сказал Кику.

Он напомнил, что действующая программа с МВФ завершается 20 марта 2020 года. По его словам, в рамках дискуссий с членами нынешней миссии Фонда были согласованы подходы, которые позволят завершить действующую сейчас программу успешно.

"Отмечу, что обговоренные подходы ни в коем случае не затрагивают интересы страны. Мы не взяли на себя обязательство повышать налоги, которые повлияют на экономическую деятельность, мы не будем затрагивать доходы населения. То есть все действия, которые будут предприниматься,- в интересах страны, граждан и добавят устойчивости бюджетной и пенсионной системам и всему, что касается реформ в Молдове", - пояснил премьер.

Как отметил глава правительства, успешное завершение действующей программы с Фондом – это главное условие для заключение новой.

"Мы уже говорили с господином Атояном о том, что я подпишу письмо, в котором попрошу МВФ, чтобы в ближайшее время, понятно, что после марта, в республику прибыла миссия для проведения оценки ввиду подготовки новой программы с МВФ", - рассказал Кику.

Атоян отметил, что переговоры с представителями молдавских властей прошли конструктивно.

"Исполнительный совет директоров обсудит отчет миссии 17 марта. После завершения оценки программы Молдова получит примерно 20 миллионов долларов США. Целей программы, поддержанной МВФ, в большинстве своем удалось достичь. Реформы привели к восстановлению банковской системы и укреплению менеджмента в финансовом секторе - а значит к макроэкономической стабильности", - сказал Атоян.

Визит ревизора

Визит экспертов миссии завершился 5 февраля. В республике они находились в течение практически двух недель. За это время специалисты провели встречи с руководством Молдовы. Дискуссии связаны с подготовкой к консультациям по 2020 году, а также проведением шестого и последнего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (расширенный механизм кредитования) и EFF (механизм расширенного финансирования).

В задачи миссии входили:

анализ последних экономических событий и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы;

обновление данных и проведение оценки макроэкономических перспектив;

обсуждение с властями проблем и рисков, с которыми сталкивается экономика Молдовы в среднесрочной перспективе, а также мер по их решению.

Что из себя представляет действующая программа с МВФ

Совет директоров МВФ 7 ноября 2016 года одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям.

Порядка 182 миллионов долларов предоставляются стране несколькими траншами и направлены на поддержку в реализации реформ. Из этой суммы около 160 миллионов долларов уже перечислены стране.

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"Две трети кредита предоставляются посредством расширенного механизма кредитования, который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 года, 5,5-летний льготный период и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством механизма расширенного финансирования, который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент 1,7% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года", - уточнили в МВФ.

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