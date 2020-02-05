Что будет с ценами в 2020 году: прогноз Национального банка

Финансовый регулятор пришел к выводу, что в начале года цены на товары и услуги пойдут вверх, но затем "будут непрерывно снижаться".

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ), согласно отчету, представленному его председателем Октавианом Армашу на брифинге в среду, прогнозирует годовой уровень инфляции в первом квартале 2020 года порядка 6,8%.

Впоследствии общий уровень цен на потребительском рынке "будет непрерывно снижаться до начала 2021 года" и достигнет минимального уровня в 3%, отметил глава НБМ.

В отчете отмечается, что в 2020 году существуют "погодные риски с проинфляционным эффектом", так как урожайность некоторых сельскохозяйственных культур может снизиться из-за неблагоприятной зимы.

Армашу представил на брифинге также показатели, иллюстрирующие ситуацию в четвертом квартале 2019 года.

Годовой уровень инфляции продолжил восходящую траекторию, увеличившись до 7,5% в прошлом декабре, в то время как в сентябре того же года этот показатель находился на уровне 6,3%.

Инфляция возросла главным образом в результате роста цен на продовольствие из-за сложных погодных условий летом 2019 года, которые спровоцировали проблемы в некоторых секторах сельского хозяйства, а также из-за роста цен на электроэнергию и топливо. Во второй половине августа также произошло повышение тарифов на электроэнергию, связанное с ростом мировых цен на топливо.

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Доходы государственного публичного бюджета увеличились на 15,3% в четвертом квартале 2019 года по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Расходы бюджета также увеличились - на 2,7% по сравнению с последними тремя месяцами 2018 года, говорится в отчете НБМ.

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