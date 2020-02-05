В Кишиневе пройдет Форум регионов России и Молдовы: ожидается визит Матвиенко

Глава республики убежден, что представительная встреча поспособствует более эффективной реализации договоренностей, достигнутых в рамках заседания межправкомиссии в 2019 году.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. В Кишиневе 13-15 мая 2020 года пройдет Форум под названием "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества между Молдовой и Россией".

Организационные моменты этого мероприятия президент республики обсудил с подчиненными на заседании в среду.

Как написал Додон в Facebook, в Форуме ожидается участие председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.

"Обсудили сегодня ряд организационных вопросов, определили список приоритетных направлений работы и назначили ответственных по каждому из них", - отметил Додон.

По его мнению, планируемый Форум регионов пройдет так же успешно, как два Молдавско-российских экономических форума, и придаст импульс сотрудничеству регионов обеих стран.

Кроме того, как считает глава республики, это мероприятие поспособствует более эффективной реализации договоренностей, достигнутых по итогам прошедшего в сентябре 2019 года заседания двусторонней межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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