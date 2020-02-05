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Доллар и евро продолжают падение: курс валют на четверг

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200205/29100944/dollar-i-evro-prodolzhayut-padenie-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 6 февраля. Основные игроки продолжают падение, уступая позиции молдавскому лею.

Доллар США подешевел почти на три бана и установился на отметке в 17,3964 лея.

Железные молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Евро упадет в цене более чем на восемь банов, до 19,1734 лея.

В небольшом плюсе будет украинская гривна, которая подорожает менее, чем на один бан, до 0,7018 лея.

Румынский лей несколько сдаст позиции и будет торговаться по 4,0145 в пересчете на молдавские леи.

Российский рубль станет дороже менее, чем на один бан, и остановится на отметке 0,2772 лея.

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