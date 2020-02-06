Кто кому: может ли Молдова сотрудничать с МВФ, диктуя свои условия

Можно ли при получении траншей от Международного валютного фонда отстаивать национальный интерес и защищать социальные инициативы правительства – корреспондент Sputnik Молдова разбирался в вопросе.

Полтора месяца осталось до завершения мандата сотрудничества Молдовы с Международным валютным фондом. Срок истекает 20 марта. Страна так и не получила обещанный последний транш от международной кредитной организации, однако ряда непопулярных мер, которые привели бы к недовольству населения и представителей бизнес-среды нынешнему кабинету министров удалось избежать.

Молдавский премьер Ион Кику заверил, что в рамках действующей программы с МВФ не будут повышены налоги и не будет усилено давление на бизнес. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду по итогам встречи с экспертами миссии МВФ во главе с Рубеном Атояном. © REUTERS / YURI GRIPAS Молдова и МВФ: что будет с налогами и доходами жителей страны

Кредит от МВФ Молдова может получить, но только лишь по истечению нынешнего меморандума сотрудничества с международной кредитной организацией. Условия следующего меморандума кабмину предстоит обсуждать уже после 20 марта. Но удастся ли это сделать, учитывая соблюдение своих, национальных интересов так, чтобы граждане страны и бизнесмены потом, попросту говоря, не чертыхались, вспоминая о новом меморандуме с МВФ? Корреспондент Sputnik Молдова выяснял ответ на вопрос.

Кредиты могут дать, но пока не доверяют

По мнению экономического эксперта Вирела Гырбу, которое он высказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова, Международный валютный фонд действительно стремится влиять на политику ряда стран, с которыми сотрудничает, настаивая на внедрении инициатив, которые затем становятся довольно непопулярными среди населения.

"Влияют они на политику ряда стран, но, конечно же, не на политику Соединенных Штатов. Подходы к экономикам стран у них – разные. Мы видим, к примеру, другие экономики, которые внедряют политику вопреки требованиям МВФ. Они действуют вопреки, не как в Молдове это делалось ранее по требованию внешних партнеров, того же МВФ", - рассказал Гырбу.

Эксперт привел примеры экономической политики Китая и Германии, которые действуют суверенно, сотрудничая с МВФ. Власти Молдовы, несмотря на довольно незавидное положение национальной экономики, также может сотрудничать с МВФ, отстаивая при этом интересы собственных граждан, не подписывая новый меморандум с международной кредитной организацией без оглядки и беспрекословно, как поступали предыдущие составы кабинета министров республики.

"Нашему государству сложно выстраивать отношения с МВФ, поскольку кредитный рейтинг страны на мировой арене – очень низок. Страна должна выплачивать проценты по кредитам, сегодня такой полноценной возможности у Молдовы нет", - уточнил собеседник.

Экономический эксперт также подчеркнул, что выход Молдовы на внешние финансовые рынки крайне затруднен, поскольку кредиторы попросту не верят в способность государства рассчитываться по долгам. Внедрение реформ, искоренение коррупции и более прозрачное проведение финансовых процедур на уровне государства, по мнению эксперта, способно переломить ситуацию в лучшую сторону, однако для этього потребуется время.

Позиция президента

Взаимодействие Молдовы с Международным валютным фондом, как неоднократно подчеркивали представители высшего руководства республики, должно базироваться на соблюдении национальных интересов государства и народа, его населяющего.

Эта мысль прозвучала в ходе состоявшейся во вторник встречи президента Игоря Додон с председателем мониторинговой миссии Международного валютного фонда в республике Рубеном Атояном и постоянным представителем МВФ в нашей стране Владимиром Тулиным.

Стороны провели обмен мнениями по вопросу выполнения молдавскими властями Программы сотрудничества с МВФ, выразив оптимизм по поводу ее успешного завершения 20 марта.

"Кроме того, обсудил возможности начала новой программы с МВФ, подчеркнув интерес нашей страны к эффективному сотрудничеству с международными финансовыми институтами с целью обеспечения устойчивого развития национальной экономики", - написал глава государства на своей страничке в социальной сети Facebook. © Sputnik / Yana Zaharova В Молдове станет легче получить кредит в национальной валюте

Президент также заявил о решимости властей Молдовы продолжать начатые реформы "на благо граждан Республики Молдова".

Сколько денег предоставил Молдове МВФ за 3 года

Совет директоров МВФ 7 ноября 2016 года одобрил трехлетнюю программу финансовой помощи молдавским властям.

Порядка 182 миллионов долларов предоставляются стране несколькими траншами и направлены на поддержку в реализации реформ. Из этой суммы около 160 миллионов долларов уже перечислены стране.

"Две трети кредита предоставляются посредством расширенного механизма кредитования, который предусматривает нулевую процентную ставку до конца 2018 года, 5,5-летний льготный период и срок погашения в 10 лет. Остальная сумма предоставляется посредством механизма расширенного финансирования, который предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ (на данный момент 1,7% годовых), срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года", - уточнили в МВФ.

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