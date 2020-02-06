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Что задумали евро и доллар: курс валют на ближайшие несколько дней

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200206/29114707/chto-zadumali-evro-euro-dollar-kurs-valyut-na-blizhayshie-neskolko-dney.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 7 февраля, и выходные. На валютном рынке ситуация неоднозначная. К примеру, евро практически не изменится в цене, но будет все-таки в миноре. Под занавес рабочей недели "европеец" разместится на уровне 19,1728 лея.

Молдавские леи, архивное фото.
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар отрыграет у нацвалюты три бана и расположится на отметке в 17,4298 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процент. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать, правда сейчас замедлили темпы и стали сдавать позиции. Но все же "зеленый" укрепился за январь практически на 40 банов, а евро - на 9 банов. Февраль "тяжеловесы" начали с отступления.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе в пятницу и на выходные окажется румынский лей, который установится на уровне в 4,0231 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна укрепится до 0,7095 лея. Российский рубль несколько сдаст позиции и будет торговаться по 0,2766 лея.

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