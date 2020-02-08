Налоговая объявила о проверках: кто попал под мониторинг

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Государственная налоговая служба проводит в феврале проверки ряда налогоплательщиков. Мониторинг организуют согласно плану, призванному повлиять на то, чтобы предприниматели платили налоги и выдавали чеки.
Как пояснили в налоговой, эти сегменты экономики подвергнуты мониторингу после проведенного анализа, который показал наличие рисков нарушений при использовании кассового аппарата.
На протяжении января еженедельно сотрудники налоговой посещали предпринимателей. В феврале мониторинг продолжился.
В Налоговой напомнили о необходимости использования кассового аппарата и контрольного оборудования при осуществлении расчетов наличными, а также о наличии документов о происхождении продаваемой продукции и призвали торговцев добровольно соблюдать положения действующего законодательства.
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