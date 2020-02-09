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Доллары и евро

Сюрпризы доллара и евро: курс валют на начало недели

© CC BY-SA 2.0 / Marc de Ruijter / 10
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 10 февраля. После выходных некоторые из основных игроков выйдут слегка не в духе. Так, евро в первый день рабочей недели подешевеет на 4 бана и будет торговаться по 19,1386 лея.

Молдавские леи, архивное фото.
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар, напротив, укрепится на четыре бана и разместится на уровне 17,4741 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" укрепился на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. В феврале оба "иностранца" - проигрывают.

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Что касается остальных валют, то в небольшом минусе 10 февраля окажется российский рубль, который установится на уровне в 0,2735 лея. Румынский лей несколько сдаст позиции и будет торговаться по 4,0189 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна подорожает до 0,7109 лея.

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