Кто должен устанавливать цены на топливо: что говорят в парламенте

После того, как в середине января бензин и солярка подорожали в среднем на 70 банов, а газ – на 1,2 лея, экономические агенты объявили о снижении цен на топливо.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Тема формирования цен на топливо вызвала споры среди автовладельцев, особенно после заявления молдавского премьера Иона Кику вернуться к старой практике, когда этим вопросом занималось Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). Мнения экспертов по этому вопросу также разделились.

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Депутат от фракции социалистов, член парламентской комиссии по экономике бюджету и финансам Петру Бурдужа сообщил, что возвращение к практике формирования цен на топливо непосредственно НАРЭ – это единственное решение, но при определенных условиях, которые Агентству необходимо учитывать.

"Считаю, что установка предельных значений цены на топливо Национальным агентством по регулированию в энергетике логична. Но чтобы избежать в последующем определенных отклонений, идеальной формулой было бы, чтобы НАРЭ устанавливало цены вместе с топливными компаниями, экспертами в данной области и парламентом. Чтобы была формула, которая обеспечивает большую прозрачность и объективность", - сказал парламентарий.

После роста цен на топливо многие депутаты заявили, что подорожание - "это злоупотребление и картельный сговор нефтяных компаний". Все потому, что на международном уровне цены падают. В связи с этим премьер Ион Кику объявил, что Национальному агентству по регулированию в энергетике будут возвращены функции ценового администрирования внутреннего топливного рынка.

С 2016 года НАРЭ один раз в две недели устанавливало предельные значения цен на бензин и дизельное топливо. А с марта 2019 года Агентство приняло новую методологию, согласно которой топливные компании сами принимали решения о ценах на бензин, солярку и газ с учетом соблюдения годовой ставки рентабельности до 10% в деятельности владельца лицензии.

По словам экономического эксперта Вячеслава Ионицэ, с ростом числа "зеленых" автомобилей на базе гибридных или чисто электрических двигателей будут снижаться объемы потребления традиционного топлива, но не цены на него.

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Как подчеркнул специалист, цена на любое топливо, будь то бензин, солярка или газ состоит из трех компонентов: стоимость самого горючего, расходы компании и акцизы.

Первая составляющая подвергается то росту, то падению в зависимости от мировых рынков нефти и не будет сильно расти, то есть сохранит относительную стабильность. Расходы молдавских энергетических компаний будут расти, эти компании уже сделали много инвестиций в стране, кроме того предсказуемо постоянное увеличение расходов на заработную плату, так как средний размер окладов по стране повышается от года к году.

"Самую большую долю роста в цене топлива составляют акцизы: каждый год акциз на литр бензина вырастает на 40-50 банов. Если в этом году акциз составляет где-то 4,5 лея, то в следующем будет 5 леев" – утверждает эксперт.

По прогнозам экономистов, акциз на топливо будет постоянно расти и в следующие 10 лет поднимется с 22 до 42 евроцентов, приближаясь к среднему европейскому значению.

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