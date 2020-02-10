Новый поворот от евро и доллара: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 11 февраля. Молдавский "лев" отступает по отношению ко всем основным валютам.

Так, евро подорожает сразу на восемь банов и будет торговаться по 19,2169 лея.

Доллар, укрепится на семь банов и разместится на уровне 17,5496 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" начали с проигрыша.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 11 февраля окажется российский рубль, который установится на уровне в 0,2747 лея. Румынский лей подорожает до 4,0312 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна поднимается в цене до 0,7162 лея.

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