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Виноградник, архивное фото.

Молдавский виноград - нарасхват: почему он все больше пользуется спросом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200211/29150175/moldavskiy-vinograd-naraskhvat-pochemu-on-vse-bolshe-polzuetsya-sprosom.html

Главной задачей для молдавских сельхозпроизводителей является своевременная реализация собранного урожая, однако некоторые сорта винограда пользуются особым спросом на внешних рынках, их даже продают по завышенной цене.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Вкус и качество столовых сортов молдавского винограда хорошо знают и ценят на постсоветском пространстве, ароматные молдавские гроздья постепенно завоевывают европейские рынки.

О том, что в первую неделю февраля виноград, к примеру, сорта "Молдова" подорожал на внешних рынках, несложно проследить. Так, в среднем, килограмм винограда сорта "Молдова" вырос в цене на 1-3 лея, сейчас его продают на экспорт по 15-18 леев за кило. 

Рост цен на молдавский виноград некоторых столовых сортов объясняется повышенным спросом на него на российском и европейском рынках, пишет специализированный портал east-fruit.com.

Еще одним фактором, поспособствовавшим росту цен на виноград столовых сортов, стали незначительные запасы этой продукции на складах. К примеру, еще в середине декабря, когда запасы молдавского столового винограда в холодильниках еще были, его продавали на российском и европейском рынках, в среднем, по 11-13 леев за килограмм.
Сливы, архивное фото.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Производители опасались, что если придерживать товар в надежде на рост цен в конце зимы – начале весны, то может повториться прошлогодняя ситуация, когда виноградари вынуждены были в марте-апреле продавать свой виноград в отечественной рознице по цене 10 леев за пятикилограммовый ящик.

"Молдова" спасает виноградарей

Минувший 2019 год был благоприятным для экспорта столового винограда, заявил Ион Сула - председатель Ассоциации производителей и экспортеров винограда из Костешт Яловенского района.

По его словам, государство оказывало постоянную поддержку как при посадке винограда, так и во время уборки урожая.

"Сорт "Молдова" представляет 85% всех сортов столового винограда в стране, этот сорт может храниться до 180 дней. Новые технологии и опыт, которым обладают виноградари Молдовы, позволяет сохранять виноград, собранный в сентябре-октябре свежим до полугода. Это позволяет продавать продукцию в течение длительного времени", - сказал Ион Сула.

Он отметил, что в 2019 году из общего урожая в 110 тысяч тонн столового винограда на хранение в холодильных помещениях были заложены около 65-70 тысяч тонн, поскольку часть урожая не соответствовала определенным стандартам.

Супермаркет, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В настоящее время, как рассказал специалист, наша страна экспортирует столовый виноград более чем на десяток рынков. Если в 2018 году виноград впервые был вывезен в Объединенные Арабские Эмираты, то в этом году он впервые появился в США.

Расширение торговли с ЕС

В конце января текущего года парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила в среду план переговоров и сотрудничества "Торговля Республики Молдова с Европейским Союзом" и решила актуализировать и дополнить существующее Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное в Брюсселе 27 июня 2014 года. 

Таким образом, молдавские фермеры смогут экспортировать в ЕС больше слив, винограда и черешни без уплаты таможенных пошлин.
Виноград-ягода серьезная
© Sputnik / Вадим Русу
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Согласно результатам этих переговоров, Молдова получит дополнительные квоты на беспошлинный ввоз в ЕС столовых сортов винограда и слив, которые будут на 50% больше действующих, а сельхозпроизводители, выращивающие черешню, смогут поставлять на 2 тысячи тонн продукции больше, чем было предусмотрено квотой по этой товарной категории ранее. 

Также будут увеличены квоты на экспортные поставки в ЕС пшеницы, ячменя, кукрузы, а также этилового спирта. В свою очередь, Молдова будет постепенно повышать объемы импортируемой из ЕС мясо-молочной продукции и сахара.

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Теги:
сельхозпроизводители, Молдова, экспорт, виноград


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