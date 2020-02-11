Молдавский виноград - нарасхват: почему он все больше пользуется спросом

Главной задачей для молдавских сельхозпроизводителей является своевременная реализация собранного урожая, однако некоторые сорта винограда пользуются особым спросом на внешних рынках, их даже продают по завышенной цене.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Вкус и качество столовых сортов молдавского винограда хорошо знают и ценят на постсоветском пространстве, ароматные молдавские гроздья постепенно завоевывают европейские рынки.

О том, что в первую неделю февраля виноград, к примеру, сорта "Молдова" подорожал на внешних рынках, несложно проследить. Так, в среднем, килограмм винограда сорта "Молдова" вырос в цене на 1-3 лея, сейчас его продают на экспорт по 15-18 леев за кило.

Рост цен на молдавский виноград некоторых столовых сортов объясняется повышенным спросом на него на российском и европейском рынках, пишет специализированный портал east-fruit.com.

Еще одним фактором, поспособствовавшим росту цен на виноград столовых сортов, стали незначительные запасы этой продукции на складах. К примеру, еще в середине декабря, когда запасы молдавского столового винограда в холодильниках еще были, его продавали на российском и европейском рынках, в среднем, по 11-13 леев за килограмм. © Sputnik / Томас Тхайцук Фиолетовое "обаяние" - молдавские сливы покоряют рынки России и Европы

Производители опасались, что если придерживать товар в надежде на рост цен в конце зимы – начале весны, то может повториться прошлогодняя ситуация, когда виноградари вынуждены были в марте-апреле продавать свой виноград в отечественной рознице по цене 10 леев за пятикилограммовый ящик.

"Молдова" спасает виноградарей

Минувший 2019 год был благоприятным для экспорта столового винограда, заявил Ион Сула - председатель Ассоциации производителей и экспортеров винограда из Костешт Яловенского района.

По его словам, государство оказывало постоянную поддержку как при посадке винограда, так и во время уборки урожая.

"Сорт "Молдова" представляет 85% всех сортов столового винограда в стране, этот сорт может храниться до 180 дней. Новые технологии и опыт, которым обладают виноградари Молдовы, позволяет сохранять виноград, собранный в сентябре-октябре свежим до полугода. Это позволяет продавать продукцию в течение длительного времени", - сказал Ион Сула.

Он отметил, что в 2019 году из общего урожая в 110 тысяч тонн столового винограда на хранение в холодильных помещениях были заложены около 65-70 тысяч тонн, поскольку часть урожая не соответствовала определенным стандартам.

В настоящее время, как рассказал специалист, наша страна экспортирует столовый виноград более чем на десяток рынков. Если в 2018 году виноград впервые был вывезен в Объединенные Арабские Эмираты, то в этом году он впервые появился в США.

Расширение торговли с ЕС

В конце января текущего года парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила в среду план переговоров и сотрудничества "Торговля Республики Молдова с Европейским Союзом" и решила актуализировать и дополнить существующее Соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное в Брюсселе 27 июня 2014 года.

Таким образом, молдавские фермеры смогут экспортировать в ЕС больше слив, винограда и черешни без уплаты таможенных пошлин. © Sputnik / Вадим Русу Виноград - польза и вред любимой в Молдове ягоды

Согласно результатам этих переговоров, Молдова получит дополнительные квоты на беспошлинный ввоз в ЕС столовых сортов винограда и слив, которые будут на 50% больше действующих, а сельхозпроизводители, выращивающие черешню, смогут поставлять на 2 тысячи тонн продукции больше, чем было предусмотрено квотой по этой товарной категории ранее.

Также будут увеличены квоты на экспортные поставки в ЕС пшеницы, ячменя, кукрузы, а также этилового спирта. В свою очередь, Молдова будет постепенно повышать объемы импортируемой из ЕС мясо-молочной продукции и сахара.

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