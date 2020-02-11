11:53 11 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.22
  • USD17.55
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.72
Поиск
Поющие фонтаны в городе Тирасполь

Тирасполь принял бюджет на 2020 год - бездефицитный

© Sputnik / Irina Leahova
Экономика
Получить короткую ссылку
47 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200211/29155699/Tiraspol-prinyal-byudzhet-na-2020-god---bezdefitsitnyy.html

Городские депутаты утвердили главный финансовый документ Тирасполя на предстоящий год. Какие основные статьи его расходов.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. Бюджет главного города приднестровского региона Тирасполя в 2020 году будет бездефицитным. Основной финансовый документ приняли на пленарном заседании 19-ой сессии Тираспольского городского Совета народных депутатов. Расходная часть местного бюджета составит 334 млн. приднестровских рублей (около $21 млн.).

"Предельные расходы с учетом субсидий, направляемых из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли, Фонда развития и стимулирования территорий городов и районов – 374 млн. рублей (более $23 млн.), из которых 252 млн. (около $15,7 млн.) составят выплаты по социально защищенным статьям", - отметили в пресс-службе горсовета.

Впервые в городе будет действовать республиканская программа развития и стимулирования территории Тирасполя. Она предусматривает оснащение школьных кабинетов химии и физики, обеспечение рабочими тетрадями учеников младшей школы, проведение культурно-массовых мероприятий.

На несколько лет запланирована целевая программа "Равные возможности", в этом году объем ее финансирования составит 295 тыс. рублей ($18,3 тыс.). Это установка пандусов и кнопок вызова, организация правовой и организационной поддержки общественным организациям, представляющих интересы людей с ограниченными возможностями.

КПП Скулень
© Sputnik / Miroslav Rotari
Таможенники сообщили о рекордных поступлениях в бюджет Молдовы

На капитальное строительство в 2020 году из местного бюджета будет выделено 2 млн. 209 тыс. рублей ($137 тыс.), из которых 1,5 миллиона предназначено на строительство новых летних домиков в лагере "Спартак", 209 тысяч - на реконструкцию котельной в лагере.

Расходы на развитие улично-дорожной сети составят свыше 17 млн. (чуть больше миллиона долларов). Почти 16 млн. рублей (почти один миллион долларов) будет израсходовано по программе расходования средств, поступивших от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города Тирасполь.

В дальнейшем городские депутаты продолжат работу над формированием отдельных адресных программ. Состоится несколько выездных комиссий: по благоустройству территорий образовательных учреждений, тротуарам, ливневкам, парковкам и стоянкам.

По теме

Муниципальный бюджет Кишинева одобрен с дефицитом в 300 миллионов леев
Рекордные сборы - насколько таможенники Молдовы пополнили бюджет в 2019 году


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Возложение цветов к памятнику А.С.Пушкина в Кишиневе в День его памяти.
В Кишиневе почтили память Пушкина, возложив цветы к его бюсту
В Таиланде погибли дети из России.
Мчащиеся катера друг другу дороги не уступили
Онлайн карта распространения коронавируса
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV - смотрите онлайн

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться