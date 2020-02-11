Тирасполь принял бюджет на 2020 год - бездефицитный

Городские депутаты утвердили главный финансовый документ Тирасполя на предстоящий год. Какие основные статьи его расходов.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik. Бюджет главного города приднестровского региона Тирасполя в 2020 году будет бездефицитным. Основной финансовый документ приняли на пленарном заседании 19-ой сессии Тираспольского городского Совета народных депутатов. Расходная часть местного бюджета составит 334 млн. приднестровских рублей (около $21 млн.).

"Предельные расходы с учетом субсидий, направляемых из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли, Фонда развития и стимулирования территорий городов и районов – 374 млн. рублей (более $23 млн.), из которых 252 млн. (около $15,7 млн.) составят выплаты по социально защищенным статьям", - отметили в пресс-службе горсовета.

Впервые в городе будет действовать республиканская программа развития и стимулирования территории Тирасполя. Она предусматривает оснащение школьных кабинетов химии и физики, обеспечение рабочими тетрадями учеников младшей школы, проведение культурно-массовых мероприятий.

На несколько лет запланирована целевая программа "Равные возможности", в этом году объем ее финансирования составит 295 тыс. рублей ($18,3 тыс.). Это установка пандусов и кнопок вызова, организация правовой и организационной поддержки общественным организациям, представляющих интересы людей с ограниченными возможностями.

На капитальное строительство в 2020 году из местного бюджета будет выделено 2 млн. 209 тыс. рублей ($137 тыс.), из которых 1,5 миллиона предназначено на строительство новых летних домиков в лагере "Спартак", 209 тысяч - на реконструкцию котельной в лагере.

Расходы на развитие улично-дорожной сети составят свыше 17 млн. (чуть больше миллиона долларов). Почти 16 млн. рублей (почти один миллион долларов) будет израсходовано по программе расходования средств, поступивших от налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города Тирасполь.

В дальнейшем городские депутаты продолжат работу над формированием отдельных адресных программ. Состоится несколько выездных комиссий: по благоустройству территорий образовательных учреждений, тротуарам, ливневкам, парковкам и стоянкам.