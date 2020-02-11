НБМ рассмотрел ситуацию в "Moldindconbank" и принял важное решение

Финансовый регулятор отметил, что за трехлетний период раннего вмешательства активы банка, объем депозитов и чистая прибыль серьезно увеличились.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) принял решение об отмене режима раннего вмешательства в отношении "Moldindconbank".

Таким образом, "Moldindconbank" возобновил свою деятельность в нормальном режиме, полностью восстановив функциональность органов управления, сообщает пресс-служба НБМ.

Нацбанк отметил, что за трехлетний период раннего вмешательства активы "Moldindconbank" увеличились на 20,8 процента, до 18,44 миллиарда леев, а неработающие активы показали снижение на 35,6 процента.

В 2019 году объем депозитов в банке увеличился на 7,5 процента, превысив отметку в 14 миллиардов леев, что на 2,28 миллиарда леев больше, чем в октябре 2016 года. Что касается чистой прибыли банка, то она составила 678,7 миллиона леев, превысив результат, зафиксированный в конце 2018 года на 35,7 процента.

Таким образом, в течение трех лет работы в режиме раннего вмешательства была обеспечена финансовая стабильность учреждения, что позволило "Moldindconbank" укрепить свои позиции в рейтинге наиболее эффективных банков Молдовы, констатировал НБМ.

Мажоритарный пакет акций "Moldindconbank" SA был приобретен в 2019 году системным инвестором "Doverie United Holding AD".

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Национальный банк ввел режим раннего вмешательства в "Moldindconbank" 20 октября 2016 года, принимая во внимание тот факт, что более 50 процентов капитала банка находились во владении лиц, не имеющих соответствующих разрешений НБМ, и стремясь достигнуть необходимой прозрачности в деятельности финансового учреждения.

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