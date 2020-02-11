Население Молдовы меньше, чем число гостей, приезжающих ежегодно в страну

Молдова прилагает усилия для продвижения туризма, и в последнее время достигла на этом пути значительного прогресса.

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Национальные туристические бренды войдут в портофолио международных организаций по продвижению туриндустрии. Об этом стало известно на пресс-конференции "Молдова – перспективы развития туризма на 2020 год", которая прошла в пресс-центре Sputnik Молдова.

Как сообщил председатель Ассоциации патронатов индустрии туризма Молдовы Сергей Маня, республика будет сотрудничать с профильными организациями по всему миру, такими как Ассоциация туроператоров России, Туристическая ассоциация стран Азии и Тихого океана, Европейская ассоциация туроператоров, Ассоциация туроператоров США, а также другие ассоциации, оказывающие значительное влияние на продвижение этой отрасли.

"В 2020 году Ассоциация патронатов индустрии туризма Молдовы начала вести переговоры и устанавливать отношения для того, чтобы присоединиться в качестве члена и партнера международных и региональных туристических организаций", - сказал Маня.

Молдова прилагает усилия для продвижения туризма, а в последнее время страна стала более популярна для путешествий, считает главный консультант управления экономических программ и деловой среды министерства экономики и инфраструктуры Молдовы Виктор Чобану.

"Число туристов, стремящихся в Молдову, выросло. Если в 2011 году у нас было 2,2 миллионов иностранных граждан, которые посетили нашу страну, то в 2018-м – практически 4,3 миллиона", - отметил Чобану.

К слову, согласно данным Национального бюро статистики, население республики составляет 2 миллиона 681,7 тысячи человек.

Большая часть из гостей республики (51%), по словам эксперта, находилась в Молдове в течение одного дня. Остальные 49% иностранцев пребывали в стране больше суток.

Также Чобану отметил важность развития внутреннего туризма. По его словам, в частности разработана "Белая карта" для реформы законодательства в сфере регулирования индустрии туризма. В документ включены рекомендации для содействия деловой среде и стимулирования внутреннего туризма. Специалист подчеркнул, что в связи с этим правительству передан законопроект, который включает возможность туристическим гидам и сельским домам работать на основе патента.

"Две трети структур по приему туристов с функциями размещения расположены в Кишиневе. В районах их количество невелико. У нас есть два района, в которых вообще нет подобных возможностей", - сказал Чобану, добавив, что открытие таких центров будет стимулировать долгосрочные посещения республики.

По мнению главы Ассоциации по развитию туризма в Молдове Виорела Мирона, туристическая индустрия в стране находится пока еще на низком уровне с точки зрения обслуживания гостей республики.

"Из общего числа посетителей, а это свыше 4 миллионов человек, лишь небольшая часть - примерно 100 тысяч - останавливается у нас в отелях", - сказал он.

Как считает эксперт, несмотря на то, что местные публичные власти вместе с неправительственными организациями пробуют найти различные формы для привлечения проектов по развитию туризма, этого недостаточно.

По мнению участников конференции, туризм – один из приоритетов правительства в усилиях по развитию экономики Молдовы.

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