Сюрпризы на валютном рынке страны - у лея "трясутся коленки"

В Нацбанке Молдовы рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 12 февраля. Молдавский лей продолжает отступать, проигрывая в обменном курсе по отношению почти ко всем основным валютам.

Так, доллар подорожает сразу на восемь банов и будет торговаться по 17,62 лея. Евро укрепится на два бана и разместится на уровне 19,23 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. Однако с началом 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" начали с проигрыша.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 11 февраля окажется российский рубль, который установится на уровне в 0,278 лея. Румынский лей сохранит лояльность курса к своему молдавскому "собрату" и будет торговаться по 4,03 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна поднимается в цене на один бан до 0,72 лея.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK