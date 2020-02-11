Сюрпризы на валютном рынке страны - у лея "трясутся коленки"

КИШИНЕВ, 11 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 12 февраля. Молдавский лей продолжает отступать, проигрывая в обменном курсе по отношению почти ко всем основным валютам.
Так, доллар подорожает сразу на восемь банов и будет торговаться по 17,62 лея. Евро укрепится на два бана и разместится на уровне 19,23 лея.
Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 11 февраля окажется российский рубль, который установится на уровне в 0,278 лея. Румынский лей сохранит лояльность курса к своему молдавскому "собрату" и будет торговаться по 4,03 в пересчете на нацвалюту. Украинская гривна поднимается в цене на один бан до 0,72 лея.
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