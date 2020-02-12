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Кику обозначил сумму российского кредита, на который рассчитывает Молдова

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200212/29179009/chicu-oboznachil-summu-russia-kredit-kotoryy-rasschityvaet-moldova.html

По словам главы правительства, на данный момент российская и молдавская сторона обсуждают процентную ставку по займу.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику заявил, что в 2020 году Кишинев ожидает получения 200 миллионов долларов из российской кредита в 500 миллионов долларов, предоставление которого еще обсуждается с Москвой.

Этот заем Кишинев планирует использовать на развитие инфраструктурных проектов в стране.

"Мы обсуждали кредитную линию в 500 миллионов долларов. На данном этапе после того, как мы провели оценку наших возможностей, на 2020 год нам требуется 200 миллионов долларов. Это и будет первый транш, который будет доступен в рамках этого кредита. Речь идет об освоении этих денег без каких-либо условий кроме финансовых", - сказал Кику.

По его словам, это кредит, который поступит в государственный бюджет. А деньги, как пояснил премьер, будут использовать согласно местному законодательству, то есть без предоставления каких-либо преференций российским компаниям в случае ремонта дорог. Премьер подчеркнул, что все экономические агенты будут участвовать в этом конкурсе на общих условиях.

"Сейчас мы обсуждаем процентную ставку и сроки кредита. Ставка будет выгодная, как мы изначально и говорили", - заключил Кику. 

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