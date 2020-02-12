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Курс валют

Все валюты рвутся вперед, а гривна отстает: курс на четверг

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200212/29180170/vse-valyuty-rvutsya-vpered-a-grivna-otstaet-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 13 февраля.

Все основные валюты продолжают рост, кроме украинской гривны, которая несколько потеряет в весе.

Железные молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар США подорожал почти на пять банов и установился на отметке в 17,6704 лея.

Точно так же, почти на пять банов, вырастет в цене и евро, до 19,2828 лея.

В небольшом минусе останется украинская гривна, которая подешевеет до 0,7202 лея.

Румынский лей, напротив, укрепит позиции и будет торговаться по 4,0455 в пересчете на молдавские леи.

Российский рубль установится на уровне в 0,2803 лея.

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