Все валюты рвутся вперед, а гривна отстает: курс на четверг

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 13 февраля.
Все основные валюты продолжают рост, кроме украинской гривны, которая несколько потеряет в весе.
Точно так же, почти на пять банов, вырастет в цене и евро, до 19,2828 лея.
В небольшом минусе останется украинская гривна, которая подешевеет до 0,7202 лея.
Румынский лей, напротив, укрепит позиции и будет торговаться по 4,0455 в пересчете на молдавские леи.
Российский рубль установится на уровне в 0,2803 лея.
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