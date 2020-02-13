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Что задумали евро и доллара: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Александр Чипурин
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200213/29193313/chto-zadumali-evro-euro-dollar-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 14 февраля, и выходные. На валютном рынке ситуация неоднозначная - одни игроки окрепнут, другие уступят позиции по отношению к молдавскому лею.

Так, евро за сутки подешевеет на шесть банов и разместится на отметке в 19,2278 лея.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар, напротив, станет тверже на три бана и будет торговаться по 17,7044 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" начали с проигрыша.

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Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 14 февраля окажется украинская гривна, которая поднимется в цене до 0,7237 лея. Российский рубль несколько подешевеет и установится на уровне в 0,2781 лея. Румынский лей отступит до 4,0354 в пересчете на нацвалюту. 

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