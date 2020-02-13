Выплаты Молдовы за членство в международных структурах: нужны ли они стране

Корреспондент Sputnik Молдова разбирался, кому и зачем республика платит за "билет участника", и чем это выгодно для страны.

КИШИНЕВ, 13 фев – Sputnik. Молдова в 2020 году намерена направить 65,6 миллиона леев на оплату членских взносов и погашение долгов по ним перед международными и региональными организациями. Соответствующее решение приняло правительство накануне. Корреспондент Sputnik Молдова разбирался, кому и зачем республика перечисляет такие деньги.

Согласно пояснительной записке, в нынешнем году из бюджета Минфину предстоит выплатить членских взносов перед 69 организациями.

Самая большая сумма пойдет Совету Европы – 8,35 миллиона леев (370,73 тысячи евро). На втором месте - Программа ООН по развитию (UNDP) – 4,9 миллиона леев (265,69 тысячи долларов). Тройку самых крупных получателей членских взносов замыкает Всемирная организация здравоохранения – 4,18 миллиона леев (226,44 тысячи долларов).

В пятерку попали Межпарламентская ассамблея СНГ – 3,8 миллиона леев (206,19 тысячи долларов) и Межгосударственная телерадиокомпания СНГ "Мир" - 3,48 миллиона леев.

Зачем это Молдове

Депутат, глава юридической комиссии парламента Василий Боля в комментарии Sputnik отметил, что членские взносы соразмерны с бюджетами стран, которые входят в ту или иную международную организацию.

"Нужно нам это или нет, я считаю, что нам это нужно. Почему? Потому что это серьезные международные площадки, где рассматриваются и обсуждаются актуальные и важные вопросы", - сказал законодатель.

По его словам, для республики важно состоять в ООН, ОБСЕ, Межпарламентской ассамблее СНГ и других организациях.

"Есть и профильные структуры, как Всемирная организация здравоохранения. Быть нам или не быть? Я думаю, что да, так как речь, в том числе, о безопасности республики и консолидации не только сил нашей страны в том, что касается медицинской безопасности и здравоохранения. Там представлены и другие страны, с которыми мы можем обменяться опытом, откуда, в том числе, может прийти какая-то техническая помощь", - сказал он.

Он напомнил, что по линии ВОЗ Молдове передаются в дар вакцины и другие препараты, а также медицинское оборудование.

"Мы должны быть членами этих международных организаций, в том числе, исходя из наших интересов. Поверьте мне, что тот членский взнос, который выплачивает Молдова, находясь в той или иной организации, он несоразмерно мал по соотношению к тем плюсам, которые мы можем иметь, находясь в той или иной структуре. Это дает возможность нашей стране быть открытой и принимать все самое лучшее, что есть в других государствах", - заключил Боля.

Экономический эксперт Вячеслав Ионица считает, что членство в различных международных структурах важно для Молдовы с той точки зрения, что таким образом мы можем заявить о себе миру.

"Через этот инструмент Молдова может продвигать свое видение", - сказал собеседник.

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К примеру, как пояснил эксперт, Молдова - член Парламентской ассамблеи Совета Европы. "Через ПАСЕ продвигаются и защищаются фундаментальные права человека. То есть наше общество от того, что республика входит в ПАСЕ, выигрывает очень много – это помогает нашему обществу развиваться", - сказал Ионицэ.

Один из интересных взносов: Молдова и атом

Молдова является членом Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия). В качестве взноса республика выплачивает этой организации 2,6 миллиона леев (140,9 тысяч долларов). Обыватель может задаться вопросом: зачем республике отношения с этой структурой, да еще "платные". Однако с научной точки зрения Молдове это сотрудничество действительно нужно, считает Ионицэ.

"Можно задаться вопросом - где атом, где Молдова? Отчисления туда небольшие. Но благодаря тому, что мы являемся членами этой организации, наши ученые имеют доступ к огромной базу фундаментальных знаний", - сказал аналитик.

По его словам, у нас нет атомной энергетики, но есть много фундаментальных исследований в области физики, и у Молдовы сейчас очень хорошие достижения на мировом уровне.

Ревизия членских взносов

Как отметил Ионицэ, для Молдовы участие в международных организациях выгодно с любой точки зрения, а сумма в 65 миллионов с лишним – это не такая ощутимая нагрузка, как было раньше.

"Когда Молдова стала независимой, то мы стали вступать во всевозможные международные организации и радовались, что нас туда принимают. Однако потом выяснилось, что надо выплачивать членские взносы. У нас были долги перед многими организациями. Тогда это был довольно ощутимый бюджет", - сказал Ионицэ.

По его словам, именно поэтому правительство примерно 15 лет назад провело ревизию – в каких международных структурах республика должна быть представлена, а в каких нет. После такой проверки Молдова вышла из некоторых организаций.

Как считает эксперт, возможно раз в 10 лет и было бы хорошо делать то упражнение, которое власти республики уже когда-то выполнили, – ревизию всех организаций, где представлена Молдова, чтобы посмотреть еще раз, нужно ли республике членство в том или ином "клубе".

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"Но из того списка сложно сейчас без глубокого анализа сказать, что участие Молдовы в той или иной структуре бесполезно для страны. Потому что каждая из них в конце концов несет свои выгоды, просто помогая в решении каких-то вопросов. Считаю, что то, что мы получаем от участия в этих организациях, намного ценнее, чем эти 65 с лишним миллионов. Хотя и допускаю, что мы могли бы обойтись и без некоторых", - сказал Ионицэ.

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