Молдова - Россия: перспективы сотрудничества в области туризма

У этой сферы большой потенциал развития, поскольку из 4-х с лишним миллионов ежегодных гостей республики лишь каждый 20-й приезжает через турагенства.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Перспективы туризма и продвижение бренда Молдовы в России обсудили в Кишиневе в рамках круглого стола специалист двух стран.

Стороны намерены благодаря совместным усилиям увеличить поток россиян, посещающих Кишинев и другие населенные пункты республики.

Россия - один из главных партнеров

"Партнеры из РФ, которые организовали этот круглый стол, предложили изучить потенциал республики в бизнес-аспекте. Поэтому мы пригласили представителей сферы туризма, чтобы они представили Молдову именно под этим углом зрения", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова гендиректор государственного Агентства по инвестициям (AI) Родика Вербенюк.

По ее словам, мероприятие также вызвало интерес представителей сферы туризма, бизнеса и инфраструктуры из других стран.

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Вербенюк напомнила, что Россия находится на втором месте среди внешнеторговых партнеров Молдовы.

"По статистике за 2018 год, есть рост в 14% по товарообороту. Конечно, импорт превышает экспорт. Но хочется выразить пожелание, чтобы экспорт рос и по части туризма", - уточнила собеседница.

© Sputnik / Miroslav Rotari Основные задачи и особенности формирования и продвижения туристского продукта в Молдавию на российском рынке.

По ее мнению, туризму в нашей стране есть куда развиваться, ведь по последним данным из 4,4 миллионов гостей, посетивших республику в 2018 году, лишь 19 тысяч прибыли через туристические агентства.

Оценка "продукта"

В российской делегации, прибывшей в Молдову, есть множество представителей турагентств, которые пробудут в республике несколько дней и проведут оценку того, что наша страна может предложить их клиентам.

Большинство этих компаний занимаются так называемым MICE-туризмом. Это область индустрии делового туризма. Речь идет об организации разных выездных корпоративных мероприятий.

Подробнее о миссии гостей корреспонденту Sputnik Молдова рассказала директор Interconect management corporation (Россия) Юлия Скоромолова.

"Сами, как туристы, проедем по всем маршрутам. Поживем в гостиницах, пообедаем в ресторанах. Произведем некую оценку "продукта". Далее с партнерами обсудим в каком формате и с какими перспективами будем в дальнейшем использовать ваш турпродукт для наших корпоративных проектов" - пояснила Скоромолова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Юлия Скоромолова.

От пассивного к активному сотрудничеству

Директор по развитию агентской сети туроператора "Академсервис" Петр Шевелько рассказал, что его компания располагает собственной системой бронирования отелей и он заинтересован в партнерстве с коллегами из стран СНГ.

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Говоря о работе с молдавской стороной, он отметил, что уже есть некоторое сотрудничество с нашей страной, однако, оно скорее пассивное.

"Вижу, что по нашей системе бронирования идет не так много заявок от компаний, которые находятся здесь. Вижу, что с нашей стороны мы не так активно работаем с гостиницами с вашей республики. Надеюсь, что ситуация изменится", - заключил Шевелько.

© Sputnik / Miroslav Rotari Петр Шевелько, директор по развитию агентской сети туроператора « Академсервис».

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Круглый стол был организован в рамках Международного специализированной выставки Tourism. Leisure. Hotels, которая проходит на территории МВЦ "Молдекспо" с 13 по 16 февраля при поддержке Агентства по инвестициям Молдовы и в партнерстве с несколькими туристическими агентствами и ассоциациями страны.

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