Молдова - Россия: перспективы сотрудничества в области туризма

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Перспективы туризма и продвижение бренда Молдовы в России обсудили в Кишиневе в рамках круглого стола специалист двух стран.
Стороны намерены благодаря совместным усилиям увеличить поток россиян, посещающих Кишинев и другие населенные пункты республики.
Россия - один из главных партнеров
"Партнеры из РФ, которые организовали этот круглый стол, предложили изучить потенциал республики в бизнес-аспекте. Поэтому мы пригласили представителей сферы туризма, чтобы они представили Молдову именно под этим углом зрения", - заявила корреспонденту Sputnik Молдова гендиректор государственного Агентства по инвестициям (AI) Родика Вербенюк.
По ее словам, мероприятие также вызвало интерес представителей сферы туризма, бизнеса и инфраструктуры из других стран.
Молдова – перспективы развития туризма в 2020 году>>>
Вербенюк напомнила, что Россия находится на втором месте среди внешнеторговых партнеров Молдовы.
"По статистике за 2018 год, есть рост в 14% по товарообороту. Конечно, импорт превышает экспорт. Но хочется выразить пожелание, чтобы экспорт рос и по части туризма", - уточнила собеседница.
По ее мнению, туризму в нашей стране есть куда развиваться, ведь по последним данным из 4,4 миллионов гостей, посетивших республику в 2018 году, лишь 19 тысяч прибыли через туристические агентства.
Оценка "продукта"
Большинство этих компаний занимаются так называемым MICE-туризмом. Это область индустрии делового туризма. Речь идет об организации разных выездных корпоративных мероприятий.
Подробнее о миссии гостей корреспонденту Sputnik Молдова рассказала директор Interconect management corporation (Россия) Юлия Скоромолова.
"Сами, как туристы, проедем по всем маршрутам. Поживем в гостиницах, пообедаем в ресторанах. Произведем некую оценку "продукта". Далее с партнерами обсудим в каком формате и с какими перспективами будем в дальнейшем использовать ваш турпродукт для наших корпоративных проектов" - пояснила Скоромолова.
От пассивного к активному сотрудничеству
Директор по развитию агентской сети туроператора "Академсервис" Петр Шевелько рассказал, что его компания располагает собственной системой бронирования отелей и он заинтересован в партнерстве с коллегами из стран СНГ.
Договоренности "face to face" - уникальная возможность для молдавского бизнеса>>>
Говоря о работе с молдавской стороной, он отметил, что уже есть некоторое сотрудничество с нашей страной, однако, оно скорее пассивное.
"Вижу, что по нашей системе бронирования идет не так много заявок от компаний, которые находятся здесь. Вижу, что с нашей стороны мы не так активно работаем с гостиницами с вашей республики. Надеюсь, что ситуация изменится", - заключил Шевелько.
В Кишиневе пройдет Форум регионов России и Молдовы: ожидается визит Матвиенко>>>
Круглый стол был организован в рамках Международного специализированной выставки Tourism. Leisure. Hotels, которая проходит на территории МВЦ "Молдекспо" с 13 по 16 февраля при поддержке Агентства по инвестициям Молдовы и в партнерстве с несколькими туристическими агентствами и ассоциациями страны.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK