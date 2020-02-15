"Чистый изумруд": как жители Молдовы могут озолотиться

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. В феврале на европейском рынке сложилась конъюнктура, которая очень выгодна для тех, кто в Молдове выращивает и стремится реализовать ядра грецких орехаов.
Колоть не переставая
Так, за первые 10 дней февраля на молдавском рынке оптовая закупочная цена на ядра грецких орехов высшего сорта возросла на 5-10 леев. Таким образом, килограмм высококачественной мякоти стоит порядка 110-113 леев, сообщает специализированный портал east-fruit.com.
Как отмечают в этой связи представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы, ощутимое повышение цен на орехи в феврале на молдавском рынке обусловлено удачным совпадением двух обстоятельств. Первое – не ослабевающий высокий спрос на плоды со стороны европейских, в основном французских, покупателей. Причем спрос есть как на высококачественное ядра – светлые половинки, так и на ломаные темные четвертинки – для переработки.
Таким образом, у молдавских крестьян появилась уникальная возможность хорошо подзаработать, сдавая закупщикам-экспортерам чищенные орехи, спрос на которые возрос в феврале из-за незначительного предложения на рынках и небольшого дефицита продукции.© Sputnik / Константин Чалабов
Чем полезны орехи?
Отмечается, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.
У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.
При этом грецкие орехи помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.
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