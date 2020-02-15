"Чистый изумруд": как жители Молдовы могут озолотиться

Подорожание грецких орехов в Молдове вызвано повышенным спросом европейских закупщиков, спросом пользуется продукция не только высшего сорта, но и темные и поломанные половинки ядер, которые на Западе идут на переработку.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. В феврале на европейском рынке сложилась конъюнктура, которая очень выгодна для тех, кто в Молдове выращивает и стремится реализовать ядра грецких орехаов.

Колоть не переставая

Так, за первые 10 дней февраля на молдавском рынке оптовая закупочная цена на ядра грецких орехов высшего сорта возросла на 5-10 леев. Таким образом, килограмм высококачественной мякоти стоит порядка 110-113 леев, сообщает специализированный портал east-fruit.com.

Как отмечают в этой связи представители Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур Молдовы, ощутимое повышение цен на орехи в феврале на молдавском рынке обусловлено удачным совпадением двух обстоятельств. Первое – не ослабевающий высокий спрос на плоды со стороны европейских, в основном французских, покупателей. Причем спрос есть как на высококачественное ядра – светлые половинки, так и на ломаные темные четвертинки – для переработки.

Таким образом, у молдавских крестьян появилась уникальная возможность хорошо подзаработать, сдавая закупщикам-экспортерам чищенные орехи, спрос на которые возрос в феврале из-за незначительного предложения на рынках и небольшого дефицита продукции. © Sputnik / Константин Чалабов На вес золота: в Молдове подорожает картофель

Чем полезны орехи?

Отмечается, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.

У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

При этом грецкие орехи помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.

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