10:51 17 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.68
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.72
Поиск
Молдавские леи, архивное фото.

Валютная встряска - какие сюрпризы ждут граждан Молдовы на этой неделе

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
1433 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200217/29222134/valyutnaya-vstryaska-kakie-syurprizy-zhdut-grazhdan-moldovy-na-sleduyuschey-nedele.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву" в начале новой рабочей недели.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 17 февраля. На валютном рынке ситуация неоднозначная - основные игроки ослабнут, другие сохранят стабильные позиции по отношению к молдавскому лею, занятые в конце предыдущей рабочей недели.

Так, евро в первый день новой рабочей пятидневки подешевеет сразу на шесть банов и разместится на отметке в 19,16 лея. Доллар также пойдет в отступление, правда не такое быстрое. В первый день рабочей недели курс "зеленого американца" уступит лею еще два бана, остановившись на отметке в 17,68 лея.
Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
Золото в мире дорожает - стоит ли гражданам Молдовы вкладывать в него деньги

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" начали с проигрыша и продолжили эти "упаднические" тенденции.

Что касается остальных валют, то стабильные позиции сохранит украинская гривна, которая останется на обменной отметке в 0,72 лея. Российский рубль также проявит стойкость и останется на отметке в 0,278 лея. А румынский лей, хоть и немного, но отступит до 4,01 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

"Доллар-убийца": банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Лавров объяснил, почему Россия отказывается от доллара
Теги:
румынский лей, гривна, евро, доллар, лей, валюта, курс


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Третий бой прелима. Женская категория до 52 кг. Донна Кель протиd азербайджанки Тунзала Иманлы.
Кулачные бои в Чореску: самые яркие моменты турнира Eagles Next Level - фото
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия
Мир охватили эпидемии, ВОЗ призывает объединить усилия - видео
Sputnik Pro
SputnikPro - о подкастах и практике интервью

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться