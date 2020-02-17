Центральный поставщик требует повысить цену на электроэнергию

По заявлению госпредприятия, из-за несоответствия реальных доходов расчетным "Energocom" недополучил в 2019 году 6,6 миллиона леев.

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. Госпредприятие "Energocom" обратилось в Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) с запросом о повышении цены на электроэнергию.

По мнению "Energocom", новая регулируемая цена должна составить 1,6 лея за один кВт.ч, что на 2 бана выше, чем текущая цена, установленная в августе 2019 года.

Госкомпания ссылается на методологию расчета, утверждения и применения регулируемых тарифов на услугу по передаче электроэнергии, принятую ANRE, а также на прогноз производства электроэнергии ТЭЦ и возобновляемыми источниками на 2020 год.

По заявлению "Energocom", из-за несоответствия реальных доходов расчетным компания недополучила в 2019 году 6,6 миллиона леев.

По решению правительства, с апреля 2018 года до 1 января 2021 года "Energocom" является центральным поставщиком энергии в Молдове.

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В апреле 2019 года, выиграв конкурс, предприятие стало посредником при закупке энергии у Молдавской ГРЭС и украинского ДТЭК "Павлоградуголь". При этом цена на электроэнергию, обозначенная в новом контракте, оказалась выше предыдущей на 2% и составила 54,2 доллара за МВт.ч. Срок действия контракта истекает 31 марта 2020 года.

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