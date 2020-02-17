"Штефан" разозлился - каких сюрпризов ждать от курса лея во вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву" во второй день рабочей недели.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 18 февраля. На валютном рынке ситуация довольно однозначная. Основные игроки продолжат ослабевать, лишь немногие сохранят по отношению к молдавскому лею стабильные позиции, занятые в конце предыдущей недели.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" начали с проигрыша и продолжили эти "упаднические" тенденции.

Что касается остальных валют, то стабильные позиции сохранит украинская гривна, которая останется на обменной отметке в 0,72 лея. Российский рубль также проявит стойкость и останется на отметке в 0,278 лея. А румынский лей, хоть и немного, но отступит до 4,00 в пересчете на нацвалюту.

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