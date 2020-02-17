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Молдавские леи

"Штефан" разозлился - каких сюрпризов ждать от курса лея во вторник

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200217/29235852/shtefan-razozlilsya-kakikh-syurprizov-zhdat-ot-kursa-leya-vo-vtornik.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву" во второй день рабочей недели.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 18 февраля. На валютном рынке ситуация довольно однозначная. Основные игроки продолжат ослабевать, лишь немногие сохранят по отношению к молдавскому лею стабильные позиции, занятые в конце предыдущей недели.

Так, евро во второй день рабочей пятидневки подешевеет сразу на четыре бана и разместится на отметке в 19,12 лея. Доллар также начнет отступать. Во вторник курс "зеленого американца" уступит лею еще четыре бана, остановившись на отметке в 17,64 лея.
Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" начали с проигрыша и продолжили эти "упаднические" тенденции.

Что касается остальных валют, то стабильные позиции сохранит украинская гривна, которая останется на обменной отметке в 0,72 лея. Российский рубль также проявит стойкость и останется на отметке в 0,278 лея. А румынский лей, хоть и немного, но отступит до 4,00 в пересчете на нацвалюту.

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Теги:
Молдова, валюты, обмен


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