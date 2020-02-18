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Погрузочно-разгрузочные работы в контейнерном терминале морского торгового порта

В Приднестровье операции по импорту товаров будут переведены в цифровой режим

© Sputnik / Igor Zarembo
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200218/29228755/v-pridnestrove-operatsii-po-importu-tovarov-budut-perevedeny-v-tsifrovoy-rezhim.html

К информационной системе приднестровской таможни экономические агенты должны будут подключиться до 1 апреля.

ТИРАСПОЛЬ, 18 фев – Sputnik. С 1 апреля уполномоченные операторы Приднестровья перейдут на электронный формат предоставления в таможню сведений о ввозимых товарах. Новый порядок осуществления таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой, временным хранением товаров и транспортных средств, уже прошел тестирование с участием нескольких экономических агентов.

"До 31 марта подключиться к информационной системе таможенного органа необходимо будет всем уполномоченным операторам. Предприятия, не обладающие таким статусом, но имеющие разрешение на ответственное хранение, могут присоединиться к электронному порядку по желанию", - отметили в таможне.

Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Электронный порядок осуществления предварительных операций позволит за счет автоматизации процессов существенно ускорить время, необходимое для доставки товаров и их помещение на ответхранение, а также минимизирует бумажный документооборот.

Автоматизация и перевод в безбумажный вид части таможенных операций, осуществляемых при ввозе товаров в регион, является элементом комплексных мероприятий, предусмотренных программой "Электронная таможня". Она была утверждена на период до 2023 года. Ее первым этапом стал запуск электронного декларирования экспорта.

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Теги:
оцифровка документов, импорт, Приднестровье


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