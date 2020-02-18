В Приднестровье операции по импорту товаров будут переведены в цифровой режим

К информационной системе приднестровской таможни экономические агенты должны будут подключиться до 1 апреля.

ТИРАСПОЛЬ, 18 фев – Sputnik. С 1 апреля уполномоченные операторы Приднестровья перейдут на электронный формат предоставления в таможню сведений о ввозимых товарах. Новый порядок осуществления таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой, временным хранением товаров и транспортных средств, уже прошел тестирование с участием нескольких экономических агентов.

"До 31 марта подключиться к информационной системе таможенного органа необходимо будет всем уполномоченным операторам. Предприятия, не обладающие таким статусом, но имеющие разрешение на ответственное хранение, могут присоединиться к электронному порядку по желанию", - отметили в таможне.

Электронный порядок осуществления предварительных операций позволит за счет автоматизации процессов существенно ускорить время, необходимое для доставки товаров и их помещение на ответхранение, а также минимизирует бумажный документооборот.

Автоматизация и перевод в безбумажный вид части таможенных операций, осуществляемых при ввозе товаров в регион, является элементом комплексных мероприятий, предусмотренных программой "Электронная таможня". Она была утверждена на период до 2023 года. Ее первым этапом стал запуск электронного декларирования экспорта.

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