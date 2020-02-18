Все валюты продолжают падение, а гривна растет в цене: курс на среду

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 19 февраля.
Все основные валюты продолжили падение, кроме украинской гривны, которая несколько набрала в весе.
Доллар США подешевел менее, чем на один бан, и установился на отметке в 17,6421 лея.
На три бана упала в цене и европейская валюта — в среду евро будет стоить 19,0986 лея.
В небольшом плюсе останется украинская гривна, которая подорожает до 0,7232 лея.
Румынский лей, напротив, сдаст позиции и будет торговаться по 3,9935 в пересчете на национальное платежное средство.
Российский рубль установится на уровне в 0,2766 лея.
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