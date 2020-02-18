Слезы молдавских производителей: топ проблем, которые убивают бизнес

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Что выгодно магазинам, то губительно для малого и среднего бизнеса: молдавские производители агропродукции жалуются, что торговые сети отдают предпочтение импортным продуктам, которые обходятся им гораздо дешевле.
В условиях жесткой конкуренции местным товарам трудно попасть на полки магазинов. Для решения проблемы, ситуацию взял под свой контроль президент страны Игорь Додон. Председатель парламентской комиссии Владимир Головатюк отметил, что в обществе приобрел достаточно широкий резонанс проект, который первоначально был запущен группой депутатов-социалистов. Уже после появилась инициатива правительства.
"Все это было сделано с одной целью – поддержка внутреннего производителя. Не буду читать лекции о модели функционирования молдавской экономики и о том, что необходимо осуществить переход на модель развития, основанную на собственном производстве, экспорте и инвестициях. Хотя, именно в этом ключе и были сделаны законодательные инициативы", - отметил он.
"Учитывая тот резонанс, который получала данная инициатива, мы решили обсудить это со всеми сторонами. Есть разные позиции – они представлены как молдавскими производителями, экспортерами, так и импортерами, представителями торговых сетей – крупных, мелких, средних", - добавил Головатюк.
Слезы местных производителей
Председатель Ассоциации Moldova Fruct Виталий Горинчой отметил, что поддерживает данный проект. По его словам, в нынешних условиях в особо плачевном положении оказались именно мелкие производители, которые просто не в состоянии выстоять перед всей обрушившейся на них нагрузкой.
Он обратил внимание, что разработанные ранее проекты по поддержке местных производителей по непонятным причинам не просто затормозились, а сошли на нет.
"Видел, как плакала женщина, которая работала в Италии и развила бизнес во Флорештах, а ее товары не смогли попасть на прилавки местных магазинов. Идешь в супермаркеты и не можешь найти в некоторых их них молдавские соки – все импортное. Кого мы тогда поддерживаем?", - возмутился Горинчой.
Головатюк поддержал его слова, отметив, что необъяснимо, почему Молдова закупает картофель, лук, яблоки в соседних Украине, России и других странах.
Молочный экспорт Молдовы на нуле
Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте отметила, что на данный момент в Молдове есть сектор производства молочной продукции и мяса с нулевыми показателями экспорта.
"Изначально мы находимся в условиях, которые не позволяют нам быть конкурентоспособными с импортом из ЕС", - сказала Линте.
Руководитель одной из молочных компаний Георге Ангелуцэ считает, что большие торговые сети требуют существенных скидок у производителей. "Если сохраним более низкую коммерческую наценку, то будет нелояльная конкуренция между магазинами, которая приведет к банкротству мелких торговых точек", - добавил Ангелуцэ.
Шоколадные войны
О нелояльной конкуренции высказалась и финансовый директор всемирно известной компании Bucuria Екатерина Чекина.
"Вся Европа защищает местный рынок. У нас же большинство конфет импортные, потому цены на них ниже. Необходимо защищать внутренний рынок от массивного импорта. Мы, такая большая компания, не можем конкурировать с заграничной продукцией, а что говорить о малых и средних предприятиях?", - обратила внимание Чекина.
Взгляд с другой стороны
Однако и тут есть свои "но". В частности, Руфа обратила внимание, что необходимо соблюдать положения Соглашения об ассоциации с ЕС, частью которого стал договор о свободной и всеобъемлющей торговле.
"Ассоциация не поддерживает введение этих предельных значений. Призываем властей прийти к консенсусу, соблюдая в первую очередь международное законодательство, и выступить со специализированными программами по поддержке производителей", - пояснила Руфа.
Представитель одной из крупнейших торговых сетей в Молдове заявил, что выходом из сложившейся ситуации стало бы объединение малых предприятий.
"У мелких производителей нет достаточной инфраструктуры и нет производственных мощностей. У нас есть 3 тысячи молдавских товаров в торговле. Мы открыты для этой возможности, чтобы предложить местным производителям рынок", - сказал он.
А Европа против!
Ранее глава миссии ЕС в Кишиневе Петер Михалко удивился намерению молдавских властей совершить робкую попытку защитить свой внутренний рынок. Речь как раз идет об инициативе о внесении поправок в Закон о внутренней торговле. Проект предусматривает, что полки в магазинах должны содержать не менее 50% товаров отечественного производства.
"Восемьдесят процентов инвестиций поступают из ЕС. В то же время, важно, чтобы реформы, предусмотренные Соглашением о свободной торговле, продолжили улучшать возможности развития бизнеса. Мы удивлены тем, что законы, которые противоречат обязательствам, взятым на себя в рамках Всемирной торговой организации и Соглашении о свободной торговле, включены в повестку дня парламента. Говорю о Законе о внутренней торговле", - сказал Михалко.
Представитель Ассоциации производителей консервов Штефан Голубчук, в свою очередь, выразил недоумение в связи с заявлениями некоторых европейских чиновников.
"Какое отношение посол ЕС имеет к внутренним законами, которые регламентируют отношения между производителями и торговцами? За последние годы все прислушиваются к заявлениям европейских инвесторов, которые постоянно указывают нам на то, что мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС", - сказал Голубчук.
По его мнению, в таких условиях Молдова рискует дойти до того, что в магазинах страны можно будет купить исключительно импортные товары.
"Посмотрим правде в глаза, мы являемся членами Всемирной торговой организации. Что это? Мы что не являемся независимой страной? Не можем принимать какие-то внутренние регламенты? Посмотрите на торговый баланс. Что делать? Куда мы движемся? Придем к тому, что будем покупать только импортные товары в магазинах", - заключил Голубчук.
Много импортировать нельзя самим производить
Глава экономической комиссии парламента отметил, что нельзя допустить исчезновения отечественной продукции с местного рынка.
"Тысячи тонн продовольствия импортированы по политическим причинам. Это недопустимо. Понятно, к чему мы идем - долги растут, производство уменьшается, мы разрушаем собственную промышленность. Прочной основой для решения социальных проблем, которые очень остры в Молдове, может быть только сильная экономика, а сильная экономика - это та, которая производит", - сказал Головатюк.
Пока же, как отметил парламентарий, обсуждение продолжится – закон поддержали в первом чтении, но его предстоит дополнить с учетом озвученных замечаний и предложений. А где поставить запятую в предложении "Много импортировать нельзя самим производить", зависит исключительно от молдавских властей.
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