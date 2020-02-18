Слезы молдавских производителей: топ проблем, которые убивают бизнес

Какие изменения ждут покупателей в молдавских магазинах, и что ждет производителей. Все "за" и "против", касающиеся инициативы по обязательному размещению на полках местных торговых сетей не менее 50% продукции отечественного производства, - в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Что выгодно магазинам, то губительно для малого и среднего бизнеса: молдавские производители агропродукции жалуются, что торговые сети отдают предпочтение импортным продуктам, которые обходятся им гораздо дешевле.

С нелояльной конкуренцией и другими трудностями отношений между производителями и коммерсантами сталкиваются и крупные производители, а владельцы малых и средних предприятий вынуждены задумываться о закрытии бизнеса. "За" и "против", касающиеся инициативы по обязательному размещению на полках местных торговых сетей и магазинов не менее 50% продукции отечественного производства, а также другие возможности поддержки молдавских производителей, обсудили на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Как это было, читайте в обзоре Sputnik Молдова

В условиях жесткой конкуренции местным товарам трудно попасть на полки магазинов. Для решения проблемы, ситуацию взял под свой контроль президент страны Игорь Додон. Председатель парламентской комиссии Владимир Головатюк отметил, что в обществе приобрел достаточно широкий резонанс проект, который первоначально был запущен группой депутатов-социалистов. Уже после появилась инициатива правительства.

"Все это было сделано с одной целью – поддержка внутреннего производителя. Не буду читать лекции о модели функционирования молдавской экономики и о том, что необходимо осуществить переход на модель развития, основанную на собственном производстве, экспорте и инвестициях. Хотя, именно в этом ключе и были сделаны законодательные инициативы", - отметил он.

Головатюк напомнил, что относительно недавно проект правительства под номером 97 был отозван прежним кабинетом министров, но эта инициатива опять возвращена в законодательное поле и является предметом законотворческой деятельности депутатов.

"Учитывая тот резонанс, который получала данная инициатива, мы решили обсудить это со всеми сторонами. Есть разные позиции – они представлены как молдавскими производителями, экспортерами, так и импортерами, представителями торговых сетей – крупных, мелких, средних", - добавил Головатюк.

Слезы местных производителей

Председатель Ассоциации Moldova Fruct Виталий Горинчой отметил, что поддерживает данный проект. По его словам, в нынешних условиях в особо плачевном положении оказались именно мелкие производители, которые просто не в состоянии выстоять перед всей обрушившейся на них нагрузкой.

Он обратил внимание, что разработанные ранее проекты по поддержке местных производителей по непонятным причинам не просто затормозились, а сошли на нет.

"Видел, как плакала женщина, которая работала в Италии и развила бизнес во Флорештах, а ее товары не смогли попасть на прилавки местных магазинов. Идешь в супермаркеты и не можешь найти в некоторых их них молдавские соки – все импортное. Кого мы тогда поддерживаем?", - возмутился Горинчой.

Головатюк поддержал его слова, отметив, что необъяснимо, почему Молдова закупает картофель, лук, яблоки в соседних Украине, России и других странах.

Молочный экспорт Молдовы на нуле

Исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочных продуктов Каролина Линте отметила, что на данный момент в Молдове есть сектор производства молочной продукции и мяса с нулевыми показателями экспорта.

"Изначально мы находимся в условиях, которые не позволяют нам быть конкурентоспособными с импортом из ЕС", - сказала Линте.

Молдавские производители мяса постепенно исчезают, потому что им некуда двигаться, заявил глава Ассоциации патронатов предприятий по переработке мяса Сергей Грэдинару.

Руководитель одной из молочных компаний Георге Ангелуцэ считает, что большие торговые сети требуют существенных скидок у производителей. "Если сохраним более низкую коммерческую наценку, то будет нелояльная конкуренция между магазинами, которая приведет к банкротству мелких торговых точек", - добавил Ангелуцэ.

Шоколадные войны

О нелояльной конкуренции высказалась и финансовый директор всемирно известной компании Bucuria Екатерина Чекина.

"Вся Европа защищает местный рынок. У нас же большинство конфет импортные, потому цены на них ниже. Необходимо защищать внутренний рынок от массивного импорта. Мы, такая большая компания, не можем конкурировать с заграничной продукцией, а что говорить о малых и средних предприятиях?", - обратила внимание Чекина.

Взгляд с другой стороны

Однако есть и те, кто против введения каких-либо предельных значений. К примеру, исполнительный директор Ассоциации европейского бизнеса Мариана Руфа сообщила, что структура поддерживает молдавских производителей. "Более того считаем, что на уровне государства необходимо разработать стратегии, которые направлены на продвижение и поддержку производителей", - сказала она.

Однако и тут есть свои "но". В частности, Руфа обратила внимание, что необходимо соблюдать положения Соглашения об ассоциации с ЕС, частью которого стал договор о свободной и всеобъемлющей торговле.

"Ассоциация не поддерживает введение этих предельных значений. Призываем властей прийти к консенсусу, соблюдая в первую очередь международное законодательство, и выступить со специализированными программами по поддержке производителей", - пояснила Руфа.

Представитель одной из крупнейших торговых сетей в Молдове заявил, что выходом из сложившейся ситуации стало бы объединение малых предприятий.

"У мелких производителей нет достаточной инфраструктуры и нет производственных мощностей. У нас есть 3 тысячи молдавских товаров в торговле. Мы открыты для этой возможности, чтобы предложить местным производителям рынок", - сказал он.

А Европа против!

Ранее глава миссии ЕС в Кишиневе Петер Михалко удивился намерению молдавских властей совершить робкую попытку защитить свой внутренний рынок. Речь как раз идет об инициативе о внесении поправок в Закон о внутренней торговле. Проект предусматривает, что полки в магазинах должны содержать не менее 50% товаров отечественного производства.

"Восемьдесят процентов инвестиций поступают из ЕС. В то же время, важно, чтобы реформы, предусмотренные Соглашением о свободной торговле, продолжили улучшать возможности развития бизнеса. Мы удивлены тем, что законы, которые противоречат обязательствам, взятым на себя в рамках Всемирной торговой организации и Соглашении о свободной торговле, включены в повестку дня парламента. Говорю о Законе о внутренней торговле", - сказал Михалко.

Представитель Ассоциации производителей консервов Штефан Голубчук, в свою очередь, выразил недоумение в связи с заявлениями некоторых европейских чиновников.

"Какое отношение посол ЕС имеет к внутренним законами, которые регламентируют отношения между производителями и торговцами? За последние годы все прислушиваются к заявлениям европейских инвесторов, которые постоянно указывают нам на то, что мы подписали Соглашение об ассоциации с ЕС", - сказал Голубчук.

В качестве примера он привел ситуацию, когда производитель приходит к предпринимателю, чтобы заключить контракт, а тот ему отвечает – если сделаешь мне скидку, то подпишем договор, нет - в тебе не нуждаюсь.

По его мнению, в таких условиях Молдова рискует дойти до того, что в магазинах страны можно будет купить исключительно импортные товары.

"Посмотрим правде в глаза, мы являемся членами Всемирной торговой организации. Что это? Мы что не являемся независимой страной? Не можем принимать какие-то внутренние регламенты? Посмотрите на торговый баланс. Что делать? Куда мы движемся? Придем к тому, что будем покупать только импортные товары в магазинах", - заключил Голубчук.

Много импортировать нельзя самим производить

Глава экономической комиссии парламента отметил, что нельзя допустить исчезновения отечественной продукции с местного рынка.

"Тысячи тонн продовольствия импортированы по политическим причинам. Это недопустимо. Понятно, к чему мы идем - долги растут, производство уменьшается, мы разрушаем собственную промышленность. Прочной основой для решения социальных проблем, которые очень остры в Молдове, может быть только сильная экономика, а сильная экономика - это та, которая производит", - сказал Головатюк.

Пока же, как отметил парламентарий, обсуждение продолжится – закон поддержали в первом чтении, но его предстоит дополнить с учетом озвученных замечаний и предложений. А где поставить запятую в предложении "Много импортировать нельзя самим производить", зависит исключительно от молдавских властей.

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