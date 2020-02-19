Додон: Молдова нуждается в стабильном и безопасном банковском секторе

Ситуация на финансовом и потребительском рынке стала предметом рассмотрения в ходе встречи главы государства и президента Нацбанка.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Игорь Додон и Октавиан Армашу уделили особое внимание улучшению макроэкономических показателей и ускорению экономического развития страны.

Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook.

"Говорили о ходе имплементации реформ в банковском секторе и в этом контексте подтвердили независимый статус Национального банка в части реализации определенных им приоритетов", - подчеркнул он.

Собеседники сошлись во мнении, что Республика Молдова нуждается в стабильном, надежном и безопасном для граждан банковском секторе, который был бы при этом привлекательным для бизнес-сообщества.

Национальный банк Молдовы, согласно отчету, представленному ранее его председателем, прогнозирует годовой уровень инфляции в первом квартале 2020 года порядка 6,8%.

"Впоследствии общий уровень цен на потребительском рынке будет непрерывно снижаться до начала 2021 года и достигнет минимального уровня в 3%", - отметил Армашу.

Инфляция возросла главным образом в результате роста цен на продовольствие из-за сложных погодных условий летом 2019 года, которые спровоцировали проблемы в некоторых секторах сельского хозяйства, а также из-за роста цен на электроэнергию и топливо. Во второй половине августа также произошло повышение тарифов на электроэнергию, связанное с ростом мировых цен на топливо.

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