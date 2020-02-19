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Супермаркет, архивное фото.

Рекордные поставки на российский рынок - молдавские аграрии удивили всех

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200219/29258656/rekordnye-postavki-na-rossiyskie-rynki-moldavskie-agrarii-udivili-vsekh.html

В минувшем году общая сумма экспортированной в Россию агропродукции перевалила за отметку в 200 миллионов долларов.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Усилия президента и правительства Молдовы по расширению списка компаний, имеющих право поставлять плодоовощные товары на российский рынок, не прошли даром. Молдавским сельхозпроизводителям в минувшем 2019 году удалось установить рекорд по поставкам на прилавки российских магазинов и супермаркетов. 

Согласно опубликованной экономической статистике, за минувший год садоводы республики отправили в Россию продукции на сумму, превышающую 200 миллионов долларов. По этому показателю наша республика даже обошла Сербию, экспортерам которой удалось ввезти в Россию фруктов на сумму в 196 миллионов долларов. 

Молдавские яблоки, архивное фото.
© Sputnik / Eleonora Lisnic
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Цена и качество фруктов и винограда сыграли главную роль в лидирующих позициях молдавских экспортеров на российском рынке. Наши аграрии по объемам поставляемой продукции уступили лишь своим коллегам из Эквадора и Турции.

Молдова выиграла в предпочтениях россиян благодаря в том числе большим объемам экологически-чистой продукции.

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Основную долю от общей выручки за 2019 год молдавские садоводы получили за счет реализации на российском рынке свежих яблок - 108 миллионов долларов. Экспорт столового винограда нескольких сортов составил 36 миллионов долларов, слива заняла почетное третье место с поставками на 21 миллион долларов.

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Теги:
рынки РФ, яблоки, виноград, фрукты


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