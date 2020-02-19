Неопределенная ситуация на валютном рынке РМ - стоит ли бежать в "обменники"

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву" в четвертый день рабочей недели.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 20 февраля. На валютном рынке ситуация довольно неоднозначная. Основные игроки то слабеют, то набирают в весе, лишь немногие сохранят по отношению к молдавскому лею стабильные позиции.

Так, евро в четвертый день рабочей пятидневки подешевеет на один бан и разместится на отметке в 19,08 лея.

Доллар же начнет наступать. Во четверг курс "зеленого американца" выиграет у лея еще четыре бана, остановившись на отметке в 17,68 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" начали с проигрыша и продолжили эти "упаднические" тенденции.

Что касается остальных валют, то стабильные позиции сохранит украинская гривна, которая останется на обменной отметке в 0,72 лея. Российский рубль также проявит стойкость и будет торговаться по 0,27 лея. Твердость проявит и румынский лей, он будет стоить 3,99 в пересчете на нацвалюту.

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