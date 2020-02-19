Как в Молдове будут проводить налоговую политику - предложения Минфина

В 2021 году намечено упростить налоговое администрирование, стандартизировать фискальные нагрузки и обеспечить предсказуемость применительной практики.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. Вице-премьер, глава министерства финансов Сергей Пушкуца провел в среду заседание рабочей группы, ответственной за проведение макроэкономической политики. Были озвучены прогнозы макроэкономических показателей на 2021-2023 годы, а также конкретные предложения по фискальному администрированию в 2021 году.

Приоритетом налоговой политики признано упрощение сопутствующих процедур.

Как заявил министр, главные ориентиры - "снижение расходов на отчетность и оплату налогов и сборов, стандартизация процесса налогообложения, обеспечение его предсказуемости", - заявил Пушкуца.

В свою очередь, госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Юлиана Дрэгэлин представила предварительный прогноз макроэкономических показателей на 2020-2023 годы.

В текущем году инвестиции стали главным двигателем экономического роста, а уровень средней заработной платы по экономике возрастает, уточнила чиновница.

По ее словам, в 2020 году динамика валового внутреннего продукта будет обеспечена через инвестиции в инфраструктуру, сохранение роста частного потребления, запуск новых программ и стратегий в свободных экономических зонах страны, использование возможностей взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

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