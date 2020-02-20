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Полный провал нацвалюты: курс доллара и евро на ближайшие дни

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200220/29271918/polnii-proval-natsvalyuty-kurs-dollar-evro-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 21 февраля, и выходные. В заключительный день рабочей пятидневки молдавского "льва" ждет полный провал - нацвалюта отступит по отношению ко всем "тяжеловесам".

Так, евро за сутки укрепится сразу на 10 банов и установится на уровне 19,1865 лея.

Доллар станет тверже на 9 банов и будет торговаться по 17,7719 лея.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. В феврале доллар укрепился примерно на 30 банов, а евро несколько утратил позиции.

В пятницу, 21 февраля, небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2786. Украинская гривна поднимется в цене до 0,7293 лея, а румынский лей отступит - до 4,0068 в пересчете на нацвалюту. 

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