Полный провал нацвалюты: курс доллара и евро на ближайшие дни

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 21 февраля, и выходные. В заключительный день рабочей пятидневки молдавского "льва" ждет полный провал - нацвалюта отступит по отношению ко всем "тяжеловесам".

Так, евро за сутки укрепится сразу на 10 банов и установится на уровне 19,1865 лея.

Доллар станет тверже на 9 банов и будет торговаться по 17,7719 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. В феврале доллар укрепился примерно на 30 банов, а евро несколько утратил позиции.

В пятницу, 21 февраля, небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2786. Украинская гривна поднимется в цене до 0,7293 лея, а румынский лей отступит - до 4,0068 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK