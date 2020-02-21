Заявление Кику: в каком случае Молдова может сказать "до свидания" МВФ

Глава правительства Молдовы считает, что без МВФ обойтись можно, но, когда есть необходимость, то следует продолжать сотрудничество с Фондом.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику считает, что в переговорах с МВФ должны в первую очередь учитываться интересы государства. Об этом он сказал журналистам после заседания парламента, представляя отчет о проделанной работе за 100 дней.

"Всегда заявлял, что ни одно условие, которое идет вразрез с интересами страны, не может быть принято. В целом против сотрудничества с МВФ я никогда не высказывался. Говорил, что можно обойтись и без них, но это не означает, что с ними не нужно сотрудничать. Думаю, разница чувствуется", - заявил Кику, отвечая на вопросы представителей СМИ.

По его словам, без МВФ обойтись можно, но, когда есть необходимость, то следует продолжать сотрудничество.

"Когда они ставят условия из разряда "увеличивайте тариф на газ, поднимайте налоги", поверьте, скажем: "до свидания, остаемся друзьями, берем паузу и живем без вас". Потому что сейчас они поняли, с каким правительством имеют дело, и не пришли с такого рода условиями – не слышно ни о повышении тарифов, ни о росте налогов", - добавил премьер.

Глава правительства напомнил, что нынешняя программа сотрудничества с МВФ завершается в марте 2020-го.

"Налоговая политика на 2021 году обсуждается в Минфине и, насколько я знаю, коллеги обговаривают возможность возвращения к 10-процентной ставке НДС для сектора HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга - ред.), а также другие действия и программы, которые бы способствовали развитию экономики Молдовы. Сейчас ведутся переговоры с бизнес-сообществом. Как только все будет обсуждено, я первым поддержу", - сказал Кику.

Он подчеркнул, что его его мнение остается прежним – "эта была большая ошибка предыдущего правительства, повысить ставку НДС для HoReCa".

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На вопрос о том, если МВФ будет настаивать на сохранении "повышенной" ставки, может ли правительство расторгнуть отношения с Фондом, Кику отметил, что после 1 апреля у Молдовы нет каких-либо обязательств перед этой международной структурой.

"Мы можем принимать любое решение. Но они должны быть обоснованы. Если Минфин после переговоров с бизнесом предложит понизить ставку, то мы поддержим. Убежден, что ставку надо понижать до 10%. И это никак не повлияет на отношения МВФ", - сказал Кику.

Что касается новой программы сотрудничества с МВФ, то, по словам премьера, пока таковой еще нет и до нее еще нужно дойти.

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Именно с подачи МВФ в Молдове в 2019 году решили ужесточить налоговую политику. В том числе, правительство под руководством Майи Санду отменило льготную 10-процентную ставку НДС в сегменте HoReCa и установило ее на уровне 20%. Это решение вызывало недовольство со стороны представителей бизнеса – в стране начались забастовки. Эксперты также высказались о несовременности этого решения.

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