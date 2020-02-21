В Молдове отремонтируют национальную дорогу: во сколько это обойдется

Турецкая компания займется восстановлением участка трассы, связывающей центр и юг республики. Вся работа должна занять 915 дней.

КИШИНЕВ, 21 фев - Sputnik. Государственная администрация дорог заключила в пятницу контракт с турецкой компанией, которая выиграла тендер на ремонт 83 километров шоссе Хынчешты-Леова-Кагул-Джурджулешты (R34).

Об этом заявил госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Михаил Лупашку.

Он уточнил, что работы обойдутся почти в 54 с половиной миллионов евро.

По словам Лупашку, ремонт дороги проводится при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Минэкономики подчеркивает, что приведение трассы в надлежащий порядок очень важно для экономического развития страны и привлечения инвестиций.

" Это поможет сократить расходы на транспорт, облегчит поездки граждан и повысит безопасность движения", — заявил Лупашку после подписания документа.

Сотрудники турецкой компании обязались завершить все работы за 915 дней.

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