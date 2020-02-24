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Что задумали доллар и евро: курс валют на начало недели

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200224/29297280/chto-zadumali-dollar-euro-evro-kurs-valyut-na-nachalo-nedeli.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 24 февраля. После выходных большинство основных игроков продолжит наступление на молдавский лей. Так, евро в первый день рабочей недели подорожал на 7 банов и торгуется по 19,2607 лея.

Железные молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Доллар укрепился на пять банов до 17,8258 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента. С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" укрепился на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. В феврале доллар несколько укрепился, а евро несколько уступил позиции.

Что касается остальных валют, то в небольшом минусе 24 февраля оказался российский рубль, который установился на уровне в 0,2763 лея. Украинская гривна подешевела до 0,7287 лея. Румынский лей - в плюсе и торгуется по 4,0097 в пересчете на нацвалюту.

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