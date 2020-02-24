"Молдовагаз" выступил с пояснением: "Газпром" предлагает лучшую цену

Газ, поставляемый из Европы, в настоящее время не может составить ценовую конкуренцию традиционному поставщику голубого топлива из России, подчеркивает "Молдовагаз".

КИШИНЕВ, 24 фев — Sputnik. "Молдовагаз" выступил с пояснением относительно заявлений директора предприятия "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергея Макогона, по мнению которого, Молдова могла бы приобретать природный газ в Евросоюзе по цене на 16% меньше, чем у "Газпрома", используя газотранспортную сеть Украины.

"Молдовагаз" ежедневно отслеживает эволюцию цен на международных биржах, отмечает молдавский оператор. В январе и феврале 2020 года котировка цен наблюдалась на уровне 135 долларов США за 1000 кубометров газа и 115 долларов США, соответственно.

На границе Республики Молдова, учитывая транспортные расходы, цена поставки возрастала до 203 и, соответственно, 182 долларов. В то же время, импортная цена газа, поставляемого "Газпромом", сейчас составляет 174 доллара.

Более того, отмечает "Молдовагаз", предложение Сергея Макогона основано на котировке газа на украинской бирже, которая составляет 164,88 доллара, что, с учетом транспортных расходов, намного превышает цену, предложенную "Газпромом".

Кроме того, "Молдовагаз" принимает во внимание вероятное снижение цен на газ. В январе 2020 года переговоры с "Газпромом" продемонстрировали перспективы для пересмотра базовой формулы расчета цен на газ для потребителей в Республике Молдова, указанную в контракте, отмечает молдавское предприятие.

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