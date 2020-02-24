Курс валют на вторник: евро и доллар продолжают рост

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 25 февраля.
Все основные валюты продолжили рост, кроме украинской гривны и российского рубля, которые несколько потеряли в весе.
Доллар США подорожал почти на три бана и установился на отметке в 17,8504 лея.
На пять банов стала дороже и европейская валюта — во вторник евро будет стоить 19,3167 лея.
В небольшом минусе останется украинская гривна, которая упадет до 0,7286 лея.
Румынский лей, напротив, укрепит позиции и будет торговаться по 4,02 в пересчете на национальное платежное средство.
Российский рубль установится на уровне в 0,2734 лея.
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