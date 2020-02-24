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Курс валют на вторник: евро и доллар продолжают рост

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200224/29309403/kurs-valyut-na-vtornik-evro-i-dollar-prodolzhayut-rost.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 25 февраля.

Все основные валюты продолжили рост, кроме украинской гривны и российского рубля, которые несколько потеряли в весе.

Железные молдавские леи
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Доллар США подорожал почти на три бана и установился на отметке в 17,8504 лея.

На пять банов стала дороже и европейская валюта — во вторник евро будет стоить 19,3167 лея.

В небольшом минусе останется украинская гривна, которая упадет до 0,7286 лея.

Румынский лей, напротив, укрепит позиции и будет торговаться по 4,02 в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль установится на уровне в 0,2734 лея.

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Теги:
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