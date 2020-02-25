Смена лидеров: из каких стран в Молдову поступает больше всего денег

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. В январе 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 86,57 миллиона долларов США. Это немногим превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Села Молдовы продолжают жить на денежные переводы гастарбайтеров>>>
"В январе по распределению по странам происхождения переводов в пользу физических лиц отмечено изменение объема и смена мест среди первых двух позиций. Таким образом, трансферы из Израиля достигли 19,99 миллиона долларов (23% от общего объема), а из России - 14,43 миллиона долларов (16,7%)", - отметили в Нацбанке.
Самая популярная валюта, в которой наши соотечественники пересылают домой деньги, - евро. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.
По предварительным данным, за январь-декабрь 2019-го в Молдову поступил один миллиард 222,89 миллиона долларов, а это на 3,5% меньше, чем за такой же период 2018 года.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK