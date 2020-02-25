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Молдавские леи

Смена лидеров: из каких стран в Молдову поступает больше всего денег

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200225/29307966/smena-liderov-iz-kakikh-stran-moldova-postupaet-bolshe-vsego-deneg.html

В первый месяц 2020 года Россия уступила Израилю лидерство в топе стран, откуда в республику поступает больше всего денежных переводов. РФ крайне редко, но иногда опускалась на вторую строчку рейтинга.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. В январе 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 86,57 миллиона долларов США. Это немногим превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

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"В январе по распределению по странам происхождения переводов в пользу физических лиц отмечено изменение объема и смена мест среди первых двух позиций. Таким образом, трансферы из Израиля достигли 19,99 миллиона долларов (23% от общего объема), а из России - 14,43 миллиона долларов (16,7%)", - отметили в Нацбанке.

Валюта разных стран
© Sputnik / Yana Zaharova
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Тройку лидеров по-прежнему замыкает Италия, из которой переслали около 12 миллионов долларов. Из Германии в Молдову поступило чуть больше шести миллионов долларов. В топ-5 также попали США, откуда перевели около шести миллионов долларов.

Самая популярная валюта, в которой наши соотечественники пересылают домой деньги, - евро. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

По предварительным данным, за январь-декабрь 2019-го в Молдову поступил один миллиард 222,89 миллиона долларов, а это на 3,5% меньше, чем за такой же период 2018 года.

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