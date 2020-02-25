Смена лидеров: из каких стран в Молдову поступает больше всего денег

В первый месяц 2020 года Россия уступила Израилю лидерство в топе стран, откуда в республику поступает больше всего денежных переводов. РФ крайне редко, но иногда опускалась на вторую строчку рейтинга.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. В январе 2020 года объем банковских переводов из-за рубежа в пользу физических лиц достиг 86,57 миллиона долларов США. Это немногим превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Села Молдовы продолжают жить на денежные переводы гастарбайтеров>>>

"В январе по распределению по странам происхождения переводов в пользу физических лиц отмечено изменение объема и смена мест среди первых двух позиций. Таким образом, трансферы из Израиля достигли 19,99 миллиона долларов (23% от общего объема), а из России - 14,43 миллиона долларов (16,7%)", - отметили в Нацбанке.

Тройку лидеров по-прежнему замыкает Италия, из которой переслали около 12 миллионов долларов. Из Германии в Молдову поступило чуть больше шести миллионов долларов. В топ-5 также попали США, откуда перевели около шести миллионов долларов.

Самая популярная валюта, в которой наши соотечественники пересылают домой деньги, - евро. Также пользуются спросом доллары и российские рубли.

По предварительным данным, за январь-декабрь 2019-го в Молдову поступил один миллиард 222,89 миллиона долларов, а это на 3,5% меньше, чем за такой же период 2018 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK