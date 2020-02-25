На валютном рынке Молдовы - полный штиль: точный курс валют на среду

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 26 февраля.
Все основные валюты приостановили рост, кроме евро, который несколько набрал в весе.
На четыре бана стала дороже и европейская валюта — в среду евро будет стоить 19,35 лея.
Стабильные обменные позиции сохранит украинская гривна, которая останется на уровне в 0,728 лея. Румынский лей также проявит завидную твердость и будет торговаться по 4,02 в пересчете на национальное платежное средство. Российский рубль установится на уровне в 0,273 лея, также не проиграв молдавскому лею ни одного обменного бана.
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