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Молдавские леи

На валютном рынке Молдовы - полный штиль: точный курс валют на среду

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200225/29323388/na-valyutnom-rynke-moldovy-polnyy-shtil-tochnyy-kurs-valyut-na-sredu.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте в самый разгар рабочей недели.

КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 26 февраля.

Все основные валюты приостановили рост, кроме евро, который несколько набрал в весе.

Золото.
© CC0 / Pixabay / hamiltonleen
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Обменный курс доллара США остается невозмутимым, он установился на отметке в 17,85 лея.

На четыре бана стала дороже и европейская валюта — в среду евро будет стоить 19,35 лея.

Стабильные обменные позиции сохранит украинская гривна, которая останется на уровне в 0,728 лея. Румынский лей также проявит завидную твердость и будет торговаться по 4,02 в пересчете на национальное платежное средство. Российский рубль установится на уровне в 0,273 лея, также не проиграв молдавскому лею ни одного обменного бана.

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Теги:
обмен, евро, леи, доллары, курс валют


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