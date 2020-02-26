Сократили до 18 минут: что удалось таможне Приднестровья за год

На коллегии Таможенного комитета Приднестровья подвели итоги ушедшего 2019 года и рассказали о новшествах, которые были привнесены в работу.

ТИРАСПОЛЬ, 26 фев – Sputnik. Время таможенного оформления экспорта в 2019 году сократилось до 18 минут. Об этих и других новшествах рассказали на коллегии Таможенного комитета Приднестровья.

"Благодаря внедрению технологии электронного декларирования экспорта время выпуска декларации значительно сократилось и сейчас составляет в среднем 18 минут", - отметили в таможенной службе.

Другим нововведением, которое пока находится в стадии тестирования, стало обеспечение таможенных пунктов видеорегистраторами, которые работают в режиме реального времени. Пробный вариант сейчас обкатывается на Тираспольской таможне.

Выполнили и перевыполнили

Как отметил глава Таможенного комитета Виталий Нягу, план отчислений в Республиканский бюджет не только выполнен, но и перевыполнен (на 13%). В казну поступило более 824 миллионов приднестровских рублей (чуть больше 5 миллионов долларов) в виде таможенных платежей, что составляет 45% от доходной части бюджета.

"Собираемость таможенных платежей увеличилась в сравнении с 2018 годом почти на 31 миллион рублей (почти миллиона долларов). Сумма взысканной ввозной таможенной пошлины составила 393 миллиона рублей (около 25 миллионов долларов), что на 11% больше по сравнению с показателями прошлого года", - отметил он.

Главные торговые партнеры

Основными торговыми партнерами Приднестровья, как и в 2018 году, оставались Российская Федерация (34% от общего товарооборота Приднестровья), правый берег Днестра (19%) и Украина (16,5%). Среди ведущих стран-партнеров были также Румыния, Польша, Республика Беларусь, Италия и Германия.

"Учитывая поставленные перед нами задачи по увеличению экспорта в Российскую Федерацию, в 2019 году мы зафиксировали рост товарооборота с Россией (без учета природного газа) на 18% по сравнению с 2018 годом. Причем ввоз товаров в эту страну увеличился на 21% и составил 13% от общего экспорта Приднестровья, а импорт российских товаров (также без учета газа) вырос на 17%", - подчеркнул Няга.

Почему снизился экспорт?

По данным статистики, внешнеторговый оборот Приднестровья составил в 2019 году около 1,9 миллиарда долларов США, что на 2% меньше, чем в 2018-м. При этом импорт остался почти на прежнем уровне и достиг 1,2 миллиарда долларов, а вот уровень экспорта снизился на 5% (на 34,6 миллиона долларов).

"Главным фактором, повлиявшим на его падение, стало снижение почти на треть к 2018 году продаж за рубеж металлов и изделий из них. Причины не зависели от отечественных производителей - это и украинские санкции, и введение американских пошлин на сталь и алюминий, которые привели к дисбалансу металлургии во всем мире", - подчеркнул глава Таможенной службы.

И самоконтроль

По данным ведомства, за должностными лицами таможенных органов в 2019 году было выявлено около 950 нарушений законодательства. Штрафы составили 3 миллиона приднестровских рублей (около 187 тысяч долларов). А по результатам рассмотрения административных дел в видео таможенных платежей получили еще 420 тысями рублей (почти 26 тысяч долларов).

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