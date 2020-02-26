Додон: компании готовы снизить цены на дизтопливо

Теперь аграрии смогут приобретать необходимую им для весенних сельхозработ солярку по сниженной цене.

КИШИНЕВ, 26 фев — Sputnik. Представители топливных компаний готовы снизить закупочные цены на 7-8%, что в пересчете на литр составит 1,2 – 1,4 лея ($0,7 - 0,8). Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон на своей странице в Facebook.

В ходе рабочей встречи с руководителями трех крупнейших компаний-импортеров нефтепродуктов в Республике Молдова стороны обсудили актуальные вопросы, касающиеся деятельности представителей топливного рынка страны, проблемы формирования цен на нефтепродукты, в том числе определение ставки акцизов на бензин и дизельное топливо.

"Особое внимание было уделено нашим сельхозпроизводителям и начинающимся вскоре весенним полевым работам, когда значительно повышаются объемы закупки топлива на внутреннем рынке", - отметил Додон.

Он подчеркнул, что важно учесть начало посевной кампании и, по возможности, предоставить аграриям скидки. Просьба Додона была услышана - тарифы на дизтопливо будут снижены.

Глава молдавского государства выразил благодарность за готовность оказать сельскому хозяйству нашей страны посильную помощь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK