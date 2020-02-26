Директор МолдГРЭС: мы можем выиграть тендер на поставку электроэнергии

Руководитель крупнейшей в регионе тепловой электростанции рассказал, на какой стадии сейчас находится работа над подписанием очередного контракта о поставке электроэнергии в правобережную Молдову.

ТИРАСПОЛЬ, 26 фев – Sputnik. Руководство Молдавской ГРЭС считает, что у предприятия есть все возможности выиграть тендер на поставку электроэнергии на правый берег и в нынешнем году. Такое мнение выразил генеральный директор крупнейшей в регионе электростанции Алексей Ширма на пресс-конференции, посвященной итогам года.

"В настоящее время все крупные поставщики электроэнергии объявили конкурсы. Мы везде заявились. Сейчас заканчивается первый этап – предварительная квалификация. Завершится он должен 27 февраля. И тогда мы узнаем, допустили ли нас к следующему этапу", - отметил он.

Смещение сроков

Среди крупных компаний-распределителей электрической энергии в Молдове он упомянул в центральном районе - Premier Energy (бывшая Union Fenosa), в северном и северо-западном - FEE-Nord, а также системного оператора Moldelectrica.

© Photo : ПАО «Интер РАО - ЗАО «Молдавская ГРЭС» Алексей Ширма.

Ширма напомнил, что уже третий год в РМ действует система, при которой основные крупные закупки электроэнергии проводятся через конкурсы. Если раньше они организовывались под эгидой министерства экономики и инфраструктуры, то теперь их устройством занимается Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE).

"В связи с этим переходом произошло смещение сроков проведения тендера примерно на две недели. Думаю, что все будет нормально, и надеюсь, что к концу марта мы выйдем на подписание контракта", - подчеркнул он.

Переизбыток леевой массы

По поводу леевого переизбытка в приднестровском регионе, гендиректор заметил, что это достаточно сложный и болезненный вопрос во взаимоотношениях двух берегов Днестра.

"Нам пока удается решать эти проблемы и плотно взаимодействовать и с Приднестровским Республиканским банком, и с Национальным банком Молдовы. А что касается заключения контракта в долларах вместо леев, то по законодательству Молдовы - это невозможно", - сказал он.

Ширма пояснил, что у Молдавской ГРЭС статус резидента Республики Молдова, который необходим для получения лицензии на производство электроэнергии. А расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены в Молдове.

"Мы продолжим получать на свои счета леи, но при этом сейчас рассматриваются различные варианты, каким образом будет гарантирована беспрепятственная конвертация их в инвалюту и возможность работы с ними в Приднестровье", - рассказал он.

Молдавская ГРЭС находится в Приднестровье на западном берегу Кучурганского лимана. Установленная мощность электростанции достигает 2520 МВт.

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