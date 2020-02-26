Новый поворот доллара и евро: курс валют на четверг

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к молдавскому "льву".

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 27 февраля. На валютном рынке ситуация неоднозначная - одни игроки окрепнут по отношению к молдавскому лею, другие притормозят.

Евро, к примеру, станет за сутки тверже на восемь банов и будет торговаться по 19,4362 лея.

Доллар практически не изменится в цене и расположиться на отметке в 17,8568 лея.

За 2019 год "американец" совсем немного подорожал по отношению к молдавскому "льву". А вот "европеец" несколько уступил свои позиции - минус один с лишним процента.

С начала 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" прибавил 50 с лишним банов, а евро - 30 банов. Февраль оба "иностранца" начали с проигрыша.

Что касается остальных валют, то в небольшом плюсе 27 февраля окажется румынский лей, который поднимется в цене до 4,0458 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько подешевеет и установится на уровне в 0,2727 лея. Украинская гривна отступит до 0,7254 лея.

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