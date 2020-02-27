Как погода вносит коррективы в работу Молдавской ГРЭС

Руководитель крупнейшего в регионе поставщика электрической и тепловой энергии подвел итоги работы предприятия за прошедший год.

ТИРАСПОЛЬ, 27 фев – Sputnik. За 2019 год на электростанции МолдГРЭС увеличилась выработка электроэнергии на 8% и почти на столько же снизился отпуск тепловой энергии. О причинах таких показателей, а также о других итогах прошедшего года на встрече с журналистами рассказал генеральный директор предприятия Алексей Ширма.

На балансе увеличения и снижения

Выработка электроэнергии МолдГРЭС в 2019 году составила 4,2 миллиарда кВт/ч, а коэффициент использования установленной мощности – более 19%. В обоих случаях показатели возросли на 8% по сравнению с 2018 годом.

"Повышение выработки и коэффициента связано с увеличением заявок на нашу продукцию, то есть росту поставок электроэнергии на экспорт", - объяснил гендиректор.

По его словам, отпуск тепловой энергии за прошлый год на 7% снизился, и произошло это из-за того, что в отопительный период на улице оказалось теплее, чем в предыдущий год.

"Снижение отпуска произошло из-за увеличения температуры наружного воздуха в отопительный период на 2,5 градусов, а также из-за уменьшения расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды станции", - отметил он.

Наращивание объемов инвестиций

Ширма рассказал, что в 2019 году предприятию удалось существенно нарастить объем инвестиций в основной капитал. Общий объем составил 193 млн. приднестровских рублей (около $12 млн.), а это почти на 40% выше показателей позапрошлого года.

"Основные направления инвестиций - капитальный ремонт энергоблока №11, а также текущие ремонты остальных энергоблоков. Исполнение инвестпрограммы было выполнено практически в стопроцентном объеме", - подчеркнул он.

Руководитель предприятия также обозначил, что налоговые платежи в прошлом году составили 275 млн. рублей ($17 млн.) и увеличились по сравнению с 2018 годом на 11%.

О МолдГРЭС

Станция может работать на трех видах топлива – природный газ, мазут и уголь. Однако основным генератором электроэнергии на МолдГРЭС по-прежнему остается газ. В балансе его доля на 2019 год была 99,9%.

Молдавская ГРЭС является одним из важнейших узлов молдавской и украинской энергосистемы. Основной вид продукции – электрическая и тепловая энергия. Мощность станции 2520 МВт. В 2005 году предприятие вошло в группу компаний Интер РАО ЕЭС, которая стала владельцем сто процентов его акций.

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