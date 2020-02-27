МолдГРЭС может поставлять электроэнергию на Румынию: пока ведется подготовка

О реальных возможностях расширения экспорта электроэнергии на запад рассказал гендиректор тепло-, электростанции, отвечая на вопрос корреспондента Sputnik о перспективах развития географии поставок.

ТИРАСПОЛЬ, 27 фев – Sputnik. МолдГрэс на данный момент использует лишь пятую частью своего потенциала, однако техническое состояние предприятие позволяет, как в прежние времена, поставлять электроэнергию на страны Восточной Европы, в частности, в Румынию. По словам генерального директора Молдавской ГРЭС Алексея Ширма, это подтвердили и технические специалисты, которые исследовали параметры станции.

"Параметры нашего оборудования их удовлетворили. Мы соответствуем тем требованиям, которые предъявляются, если вдруг мы будем работать в синхронной зоне с европейскими странами", - сказал он.

Ширма напомнил, что Стратегия экономического развития Молдовы в области электроэнергетики предусматривает укрепление до 30-го года статуса страны как транзитного государства.

Энергосистемы Молдовы и Украины сейчас проводят большую работу с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) по синхронному объединению энергосистем. В Молдове при финансировании Всемирного банка разрабатывается проект по строительству ставки постоянного тока на подстанции Вулканешты и линии 400 кВт Вулканешты-Кишинев.

"То есть Молдова рассматривает варианты, как укрепить свои связи с западными энергосистемами, в том числе с Румынией. В настоящее время связи, которые бы позволили осуществлять синхронную работу либо какие-то регулярные поставки на энергетический рынок Румынии, отсутствуют. Поэтому мы ждем, когда будет завершена эта работа", - отметил он.

Руководитель станции подчеркнул, что в сентябре 2019 года прошло заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Молдовы и России. Одним из пунктов было прописано, что для МолдГРЭС предоставят доступ к инфраструктуре, чтобы расширить ее экспортные возможности.

"Этот диалог сейчас ведется. Мы предложили, чтобы наши специалисты участвовали в рабочих группах по определению технических параметров будущих соединений, чтобы потом не появились вопросы о неготовности или невозможности экспорта э/э МолдГРЭС в Румынию", – объяснил Ширма.

По его словам, реализация проектов по расширению географии поставок электроэнергии намечена на 2023-2024 годы.

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