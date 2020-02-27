Нацбанку разрешили предоставлять ссуды Фонду гарантирования депозитов

Банковские депозиты получили дополнительную степень защиты — теперь Национальный банк может стать донором в случае нехватки средств для возмещения вкладов.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Депутаты парламента проголосовали в четверг за законопроект, который дает Национальному банку Молдовы (НБМ) право предоставлять ссуды Фонду гарантирования депозитов в банковской системе в случае нехватки у того собственных средств.

Условия финансовой поддержки, в том числе процентная ставка, будут определены Исполнительным комитетом НБМ.

Законопроект был принят в окончательном чтении.

Согласно законодательным поправкам, гарантирование вкладов будет распространяться на депозиты не только физических, но и юридических лиц.

Фонд гарантирования депозитов в банковской системе был создан в 2004 году. Его основная задача - защита вкладчиков и обеспечение финансовой стабильности страны.

С 1 января 2020 года размер гарантированного возмещения депозитов был увеличен до 50 тысяч леев.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK