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Нацбанку разрешили предоставлять ссуды Фонду гарантирования депозитов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200227/29349186/natsbanku-razreshili-predostavlyat-ssudy-fondu-garantirovaniya-depozitov.html

Банковские депозиты получили дополнительную степень защиты — теперь Национальный банк может стать донором в случае нехватки средств для возмещения вкладов.

КИШИНЕВ, 27 фев — Sputnik. Депутаты парламента проголосовали в четверг за законопроект, который дает Национальному банку Молдовы (НБМ) право предоставлять ссуды Фонду гарантирования депозитов в банковской системе в случае нехватки у того собственных средств.

Условия финансовой поддержки, в том числе процентная ставка, будут определены Исполнительным комитетом НБМ. 

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с президентом Национального банка Молдовы Октавианом Армашу.
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Додон: Молдова нуждается в стабильном и безопасном банковском секторе
Законопроект был принят в окончательном чтении.

Согласно законодательным поправкам, гарантирование вкладов будет распространяться на депозиты не только физических, но и юридических лиц.

Фонд гарантирования депозитов в банковской системе был создан в 2004 году. Его основная задача - защита вкладчиков и обеспечение финансовой стабильности страны.

С 1 января 2020 года размер гарантированного возмещения депозитов был увеличен до 50 тысяч леев.

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Теги:
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