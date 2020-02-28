Курс валют на пятницу: евро идет вперед, остальные валюты падают

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 28 февраля.

Все основные валюты продолжили падение, кроме евро, который несколько набрал в весе.

Доллар США подешевел на восемь с половиной банов и установился на отметке в 17,7711 лея.

На один бан стала дороже европейская валюта — в пятницу евро будет стоить 19,4479 лея.

В небольшом минусе останется украинская гривна, которая упадет до 0,7243 лея.

Румынский лей также сдаст позиции и будет торговаться по 4,0440 в пересчете на национальное платежное средство.

Российский рубль установится на уровне в 0,2704 лея.

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