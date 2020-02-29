Инновационный метод позволит молдавским аграриям зарабатывать больше

Ряд сортов винограда в республике можно выращивать по новым технологиям, уход за лозой станет значительно проще, это позволит сэкономить и время, и труд, а фермерам – получить получить хорошую прибыль.

КИШИНЕВ, 29 фев – Sputnik. Использование новых конструкций в качестве каркасов для выращивания столового винограда может значительно упростить жизнь молдавским аграриям. А выручка от реализации за рубеж одного килограмма, к примеру, сорта "Кардинал" возрастет примерно на 30-35 процентов в связи с лучшим качеством товара и его конкурентоспособностью на европейских рынках.

Если в странах СНГ и Евросоюза килограмм стандартного молдавского винограда столовых сортов, выращенного традиционным способом подвязки к вертикальным шпалерам, реализуется по средней цене в 13-16 леев (0,75-0,92 доллара США), то грозди, выращенные по новым технологиям, можно реализовать уже по 20-23 лея за килограмм (1,12-1,34 доллара США).

Крестьянам станет легче

Так, конструкции типа "беседка" и "двухскатная крыша", которые используются в Молдове пока всего лишь на 200 гектарах в течение двух лет, уже показали свою эффективность.

Такой метод выращивания винограда позволяет крестьянам, работающим в таком инновационном фермерском хозяйстве, гораздо проще обрабатывать вручную сухую и зеленую лозу, быстрее собирать урожай, пропорционально распределять нагрузку созревших гроздьев на кустах.

Особое качество винограда столовых сортов, выращенных таким образом, объясняется тем, что технические характеристики каркаса для подвязки лозы обеспечивают равномерное распределение солнечных лучей по грозди, из-за чего почти все ягоды на ней вызревают и становятся сладкими, а размер их почти на четверть больше, чем на кустах, подвязанных к вертикальным шпалерам. Еще одно преимущество такого способа формировки – устойчивость кустов винограда к заморозкам.

Согласно статистике Минсельхоза республики, общая площадь, занимаемая плантациями виноградников столовых сортов, в Молдове составляет 17 тысяч гектаров. За весь прошлый год в стране было заложено 860 гектаров виноградников, половина из которых – столовых сортов.

Экспорт в Россию

Молдавским сельхозпроизводителям в минувшем 2019 году удалось установить рекорд по поставкам на прилавки российских магазинов и супермаркетов.

Согласно опубликованной экономической статистике, за минувший год садоводы и виноградари республики отправили в Россию продукции на сумму, превышающую 200 миллионов долларов.

По этому показателю наша республика даже обошла Сербию, экспортерам которой удалось ввезти в Россию фруктов на сумму, превышающую 196 миллионов долларов.

Цена и качество фруктов и винограда сыграли главную роль в лидирующих позициях молдавских экспортеров на российском рынке. Наши аграрии по объемам поставляемой продукции уступили лишь своим коллегам из Эквадора и Турции.

Молдова выиграла в предпочтениях россиян благодаря в том числе большим объемам экологически-чистой продукции. Основную долю от общей выручки за 2019 год молдавские аграрии получили за счет реализации на российском рынке свежих яблок - 108 миллионов долларов. Экспорт столового винограда нескольких сортов составил 36 миллионов долларов.

В какие уголки мира попадает молдавский виноград

Прошлый год был благоприятным для экспорта столового винограда. Профильные ведомства государства старались оказывать поддержку молдавским аграриям как при посадке винограда, так и во время уборки урожая.

По словам председателя Ассоциации производителей и экспортеров винограда из Костешт Яловенского района Иона Сула, на долю сорта "Молдова" приходится 85% всего столового винограда в стране, этот сорт может храниться до 180 дней.

"Новые технологии и опыт, которым обладают виноградари Молдовы, позволяет сохранять виноград, собранный в сентябре-октябре, свежим до полугода. Это позволяет продавать продукцию в течение длительного времени", - рассказал Ион Сула в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В 2019 году из общего урожая в 110 тысяч тонн столового винограда на хранение в холодильные помещения были заложены около 65-70 тысяч тонн, поскольку часть урожая не соответствовала определенным стандартам.

Наша страна экспортирует столовый виноград более чем на десяток рынков. Если в 2018 году виноград впервые был вывезен в Объединенные Арабские Эмираты, то затем он появился и в США. Однако основная доля экспорта столовых сортов винограда приходится на рынки Российской Федерации.

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