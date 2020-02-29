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Виноград.

Инновационный метод позволит молдавским аграриям зарабатывать больше

© Sputnik / Osmatesco
Экономика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20200229/29357229/innovatsionnyy-metod-pozvolit-moldavskim-agrariyam-zarabatyvat-bolshe.html

Ряд сортов винограда в республике можно выращивать по новым технологиям, уход за лозой станет значительно проще, это позволит сэкономить и время, и труд, а фермерам – получить получить хорошую прибыль.

КИШИНЕВ, 29 фев – Sputnik. Использование новых конструкций в качестве каркасов для выращивания столового винограда может значительно упростить жизнь молдавским аграриям. А выручка от реализации за рубеж одного килограмма, к примеру, сорта "Кардинал" возрастет примерно на 30-35 процентов в связи с лучшим качеством товара и его конкурентоспособностью на европейских рынках.

Если в странах СНГ и Евросоюза килограмм стандартного молдавского винограда столовых сортов, выращенного традиционным способом подвязки к вертикальным шпалерам, реализуется по средней цене в 13-16 леев (0,75-0,92 доллара США), то грозди, выращенные по новым технологиям, можно реализовать уже по 20-23 лея за килограмм (1,12-1,34 доллара США).

Крестьянам станет легче

Так, конструкции типа "беседка" и "двухскатная крыша", которые используются в Молдове пока всего лишь на 200 гектарах в течение двух лет, уже показали свою эффективность.

Такой метод выращивания винограда позволяет крестьянам, работающим в таком инновационном фермерском хозяйстве, гораздо проще обрабатывать вручную сухую и зеленую лозу, быстрее собирать урожай, пропорционально распределять нагрузку созревших гроздьев на кустах.

Виноградник
© Sputnik / Miroslav Rotari
Какие страны покупали виноград из Молдовы в 2019 году
Особое качество винограда столовых сортов, выращенных таким образом, объясняется тем, что технические характеристики каркаса для подвязки лозы обеспечивают равномерное распределение солнечных лучей по грозди, из-за чего почти все ягоды на ней вызревают и становятся сладкими, а размер их почти на четверть больше, чем на кустах, подвязанных к вертикальным шпалерам. Еще одно преимущество такого способа формировки – устойчивость кустов винограда к заморозкам.

Согласно статистике Минсельхоза республики, общая площадь, занимаемая плантациями виноградников столовых сортов, в Молдове составляет 17 тысяч гектаров. За весь прошлый год в стране было заложено 860 гектаров виноградников, половина из которых – столовых сортов.

Виноград
© CC0 / Pixabay / Bru-nO
Янтарные грозди.

Экспорт в Россию

Молдавским сельхозпроизводителям в минувшем 2019 году удалось установить рекорд по поставкам на прилавки российских магазинов и супермаркетов. 

Елена Горелова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Горелова: что происходило с экспортом товаров из Молдовы в минувшем году

Согласно опубликованной экономической статистике, за минувший год садоводы и виноградари республики отправили в Россию продукции на сумму, превышающую 200 миллионов долларов.

По этому показателю наша республика даже обошла Сербию, экспортерам которой удалось ввезти в Россию фруктов на сумму, превышающую 196 миллионов долларов. 

Цена и качество фруктов и винограда сыграли главную роль в лидирующих позициях молдавских экспортеров на российском рынке. Наши аграрии по объемам поставляемой продукции уступили лишь своим коллегам из Эквадора и Турции.

Молдова выиграла в предпочтениях россиян благодаря в том числе большим объемам экологически-чистой продукции. Основную долю от общей выручки за 2019 год молдавские аграрии получили за счет реализации на российском рынке свежих яблок - 108 миллионов долларов. Экспорт столового винограда нескольких сортов составил 36 миллионов долларов.

В какие уголки мира попадает молдавский виноград

Прошлый год был благоприятным для экспорта столового винограда. Профильные ведомства государства старались оказывать поддержку молдавским аграриям как при посадке винограда, так и во время уборки урожая.

По словам председателя Ассоциации производителей и экспортеров винограда из Костешт Яловенского района Иона Сула, на долю сорта "Молдова" приходится 85% всего столового винограда в стране, этот сорт может храниться до 180 дней.

"Новые технологии и опыт, которым обладают виноградари Молдовы, позволяет сохранять виноград, собранный в сентябре-октябре, свежим до полугода. Это позволяет продавать продукцию в течение длительного времени", - рассказал Ион Сула в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

В 2019 году из общего урожая в 110 тысяч тонн столового винограда на хранение в холодильные помещения были заложены около 65-70 тысяч тонн, поскольку часть урожая не соответствовала определенным стандартам.

Наша страна экспортирует столовый виноград более чем на десяток рынков. Если в 2018 году виноград впервые был вывезен в Объединенные Арабские Эмираты, то затем он появился и в США. Однако основная доля экспорта столовых сортов винограда приходится на рынки Российской Федерации.

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Теги:
Молдова, плантации, Россия, экспорт, поставки, виноград


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