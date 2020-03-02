Что руководство МолдГРЭС обсуждает с правительством Молдовы

На предприятии также рассказали, что может произойти в случае, если все-таки договоренности будут достигнуты.

ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – Sputnik. Администрация Молдавской ГРЭС ведет переговоры c правительством Молдовы о возможности подписывать контракты на поставку электроэнергии на правый берег Днестра на больший срок, чем это происходит сейчас, когда договоренности документально заключаются лишь на один год.

"Мы предложили уйти от годичных контрактов по электроэнергии и перейти на более долгосрочное сотрудничество, поскольку это позволяет планировать развитие мощностей нашей станции", - рассказал генеральный директор МолдГРЭС Алексей Ширма.

На предприятии считают, что при подписании контракта на более длительный срок возможно будет строить более стратегические планы развития и вкладывать средства в масштабную модернизацию.

Тепло-, электростанция работает более 55 лет, и часть ее оборудования уже серьезно устарела.

"Если понимание будет достигнуто, а оно есть, то мы будем рассматривать возможность инвестиций в новое оборудование. Оно более эффективное, но и одновременно очень дорогое, и это может сказываться на параметрах продукции, которую мы производим", - пояснил Ширма.

По словам гендиректора, если в правительстве Молдовы подтвердят платежеспособный спрос, то вопроса об инвестициях в развитие станции стоять не будет. Группа компаний "Интер РАО", которая является владельцем ста процентов акций МолдГРЭС, способна будет вложить крупные средства в модернизацию.

"Интер РАО" обладает значительным потенциалом в этом вопросе, причем не только в создании генерирующего оборудования, но и в области проектирования, инжиниринга, строительства объектов. И их проекты в других странах подтверждают, что потенциал компании достаточно высокий", - отметил Ширма.

По его словам, поскольку МолдГРЭС обладает соответствующей развитой инфраструктурой, то модернизация может быть проведена в достаточно скорые сроки – в течение пяти лет.

Молдавская ГРЭС является одним из важнейших узлов молдавской и украинской энергосистемы. Основной вид продукции – электрическая и тепловая энергия. Станция работает на трех видах топлива – природный газ, мазут и уголь. Ее мощность составляет 2520 МВт. В 2005 году предприятие вошло в российскую группу компаний "Интер РАО", которая стала владельцем полного пакета его акций.

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